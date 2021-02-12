Россияне обсуждают остановившую время Ротару

О том, что артистка каким-то невероятным образом остается молодой и привлекательной, говорили давно. Сегодня 73-летняя София Ротару выглядит как минимум лет на 30 моложе.
В Сеть попал кадр музыканта Армена Оганесяна с певицей, который произвел фурор. Фолловеры удивлены: как народной артистке удалось обмануть время и сохранять такой цветущий вид?
Отметим, хейтеры часто ругают артистку за использование фотофильтров. Некоторые подозревают, что некоторые кадры явно обработаны.
Напомним, недавно София Ротару выступила на вечеринке воронежского бизнесмена. Звезда удивила собравшихся внешним видом.
Она подобрала наряд, который не смог скрыть набранные ею лишние килограммы. Народ обратил внимание на большой живот артистки. Поклонники были неприятно поражены тому, что исполнительница пополнела.
Как писали "Дни.ру", ранее знаменитости пришлось прибегнуть к крайним мерам, чтобы поправить свое финансовое положение. Так, София Ротару решила продать свой отель "Вилла София" в Крыму. На него заявлена цена в 25 миллионов евро.
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