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"Выживают на полмиллиона": Взвывшую от безденежья Поргину подняли на смех

"Выживают на полмиллиона": Взвывшую от безденежья Поргину подняли на смех

Вдова Николая Караченцова подверглась острой критике блогера Лены Миро. Жалобы Людмилы Поргиной на скромную пенсию вызвали возмущение.
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Звезда "Живого Журнала" Лена Миро любит анализировать высказывания популярных персон шоу-бизнеса и давать им громкие комментарии. После того, как вдова Николая Караченцова заявила о финансовом неблагополучии, блогер проанализировала материальное благополучие знаменитости и написала о нем текст. Так, женщина выяснила, что Людмила Поргина живет намного лучше, чем среднестатистическая пенсионерка.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Вдова Николая Караченцова жаловалась, что на пособие в 53 тысячи рублей едва сводит концы с концами, поэтому вынуждена сдавать московскую квартиру в аренду, а сама живет на даче. Лена Миро отметила, что Людмила Поргина живет в двухэтажном особняке в природном парке Лосиный остров, который по карману не каждому олигарху. Кроме того, по словам блогера, у звезды есть недвижимость в Болгарии.

Лена Миро откровенно высмеяла вдову Николая Караченцова. По мнению женщины, звездная блондинка владеет огромным количеством благ и живет на широкую ногу, но ей этого мало — хочет покупать дорогие модные аксессуары и путешествовать по зарубежным странам. "А как ваши старики выживают на полмиллиона в месяц? Справляются? Ограничивают себя, наверное?" — иронично спросила блогер у подписчиков, возмущаясь жалобами Людмилы Поргиной.

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Людмила Поргина. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 апреля 2021, 10:46 Источник: LiveJournal/Лена Миро ✓ Надежный источник
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