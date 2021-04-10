"Выживают на полмиллиона": Взвывшую от безденежья Поргину подняли на смех

Звезда "Живого Журнала" Лена Миро любит анализировать высказывания популярных персон шоу-бизнеса и давать им громкие комментарии. После того, как вдова Николая Караченцова заявила о финансовом неблагополучии, блогер проанализировала материальное благополучие знаменитости и написала о нем текст. Так, женщина выяснила, что Людмила Поргина живет намного лучше, чем среднестатистическая пенсионерка.
Вдова Николая Караченцова жаловалась, что на пособие в 53 тысячи рублей едва сводит концы с концами, поэтому вынуждена сдавать московскую квартиру в аренду, а сама живет на даче. Лена Миро отметила, что Людмила Поргина живет в двухэтажном особняке в природном парке Лосиный остров, который по карману не каждому олигарху. Кроме того, по словам блогера, у звезды есть недвижимость в Болгарии.
Лена Миро откровенно высмеяла вдову Николая Караченцова. По мнению женщины, звездная блондинка владеет огромным количеством благ и живет на широкую ногу, но ей этого мало — хочет покупать дорогие модные аксессуары и путешествовать по зарубежным странам. "А как ваши старики выживают на полмиллиона в месяц? Справляются? Ограничивают себя, наверное?" — иронично спросила блогер у подписчиков, возмущаясь жалобами Людмилы Поргиной.
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