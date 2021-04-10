"Выживают на полмиллиона": Взвывшую от безденежья Поргину подняли на смех

Вдова Николая Караченцова подверглась острой критике блогера Лены Миро. Жалобы Людмилы Поргиной на скромную пенсию вызвали возмущение.

Звезда "Живого Журнала" Лена Миро любит анализировать высказывания популярных персон шоу-бизнеса и давать им громкие комментарии. После того, как вдова Николая Караченцова заявила о финансовом неблагополучии, блогер проанализировала материальное благополучие знаменитости и написала о нем текст. Так, женщина выяснила, что Людмила Поргина живет намного лучше, чем среднестатистическая пенсионерка.

Вдова Николая Караченцова жаловалась, что на пособие в 53 тысячи рублей едва сводит концы с концами, поэтому вынуждена сдавать московскую квартиру в аренду, а сама живет на даче. Лена Миро отметила, что Людмила Поргина живет в двухэтажном особняке в природном парке Лосиный остров, который по карману не каждому олигарху. Кроме того, по словам блогера, у звезды есть недвижимость в Болгарии.

Лена Миро откровенно высмеяла вдову Николая Караченцова. По мнению женщины, звездная блондинка владеет огромным количеством благ и живет на широкую ногу, но ей этого мало — хочет покупать дорогие модные аксессуары и путешествовать по зарубежным странам. "А как ваши старики выживают на полмиллиона в месяц? Справляются? Ограничивают себя, наверное?" — иронично спросила блогер у подписчиков, возмущаясь жалобами Людмилы Поргиной.