"Какого цвета у него кожа?": ребенок Меган Маркл пострадал от расистов

В своем интервью Меган Маркл упомянула о расистских словах в адрес ее еще не рожденного на тот момент сына Арчи. По ее словам, один из членов королевской семьи нагло и в лоб задал вопрос: "Какого цвета у него будет кожа?". Такие слова шокировали Меган, которая сама является метиской по происхождению.
Ее отец Томас Маркл — белый выходец из Европы с голландскими и ирландскими корнями. по профессии он телеоператор. Мать Дориа Редлан — афроамериканка, инструктор по йоге и соцработник. Тема расистского притеснения периодически всплывает в информационном пространстве о Меган и так или иначе мешает ей по жизни. Поэтому она не могла не рассказать об этом в скандальном интервью Опре.
Конечно, сначала многие подумали, что расистские словечки в адрес Меган Маркл могла бы позволить себе Кейт Миддлтон, отношения с которой у герцогини не заладились с самого начала. Но это не так.
Секрет раскрыла леди Колин Кэмпбелл, приближенная ко двору. По данным New Idea, тот самый вопрос Меган Маркл задала принцесса Анна — дочь королевы Елизаветы. Однако это скорее всего было сделано по глупости.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, почему Меган Маркл во всем копирует принцессу Диану, и зачем ей это. Анализ ее поведения и манеры речи провели эксперты.
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