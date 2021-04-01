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Шоу-бизнес
"Какого цвета у него кожа?": ребенок Меган Маркл пострадал от расистов

"Какого цвета у него кожа?": ребенок Меган Маркл пострадал от расистов

Интервью Меган Маркл Опри Уинфре до сих пор не дает покоя фанатам и хейтерам британской королевской семьи. На днях всплыли новые подробности.
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В своем интервью Меган Маркл упомянула о расистских словах в адрес ее еще не рожденного на тот момент сына Арчи. По ее словам, один из членов королевской семьи нагло и в лоб задал вопрос: "Какого цвета у него будет кожа?". Такие слова шокировали Меган, которая сама является метиской по происхождению.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Ее отец Томас Маркл — белый выходец из Европы с голландскими и ирландскими корнями. по профессии он телеоператор. Мать Дориа Редлан — афроамериканка, инструктор по йоге и соцработник. Тема расистского притеснения периодически всплывает в информационном пространстве о Меган и так или иначе мешает ей по жизни. Поэтому она не могла не рассказать об этом в скандальном интервью Опре.

Конечно, сначала многие подумали, что расистские словечки в адрес Меган Маркл могла бы позволить себе Кейт Миддлтон, отношения с которой у герцогини не заладились с самого начала. Но это не так.

Секрет раскрыла леди Колин Кэмпбелл, приближенная ко двору. По данным New Idea, тот самый вопрос Меган Маркл задала принцесса Анна — дочь королевы Елизаветы. Однако это скорее всего было сделано по глупости.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, почему Меган Маркл во всем копирует принцессу Диану, и зачем ей это. Анализ ее поведения и манеры речи провели эксперты.

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Фото: PPE / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 19:01 Источник: New Idea ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двойник Маркл показала роскошные формы

комментарии

Ответить:

Гость679327
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Гость672496
Наглость и отсутствие комплексов-соершенно ей не мешает по жизни.как пишут Эта наглая.необразованная хабалка только своей наглостью и смогла завоевать Гарри,тк к такой наглости он не привык и ему было не по себе.что на него так прет эта чума. -поэтому и женился Но никакрй любви там нет и не было Ею владела только корысть и показать всему миру.на что она способна .А Гарри просто сник от такого напора.--он не мог с этим справиться,да и сам он подкаблучник
Будущее Гарри - не выглядит счастливым. Он ведомый. . И так будет всегда, пока ей он ей не надоест. Все только в ее руках.
Н
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Она просто одиночка по натуре поэтому избегает крупных семей.
Гость672496
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Наглость и отсутствие комплексов-соершенно ей не мешает по жизни.как пишут Эта наглая.необразованная хабалка только своей наглостью и смогла завоевать Гарри,тк к такой наглости он не привык и ему было не по себе.что на него так прет эта чума. -поэтому и женился Но никакрй любви там нет и не было Ею владела только корысть и показать всему миру.на что она способна .А Гарри просто сник от такого напора.--он не мог с этим справиться,да и сам он подкаблучник
Гость672496
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Ну.где эта Меган копирует покойную Диану-где-нигде она совершенно не сравнимы Меган коротконогая и низкозадая женщина и до внешности Дианы ей просто не достать Диана имела длинные.стройные ноги и великолепную фигуру и была вдвое выше этой Меган.которая мечтает в душе до всех дотянуться(ее тщеславие зашкаливает),но у нее ничего не получится и заГарри.она вышла замуж не по
большой любви,а только из-за тщеславия.чтобы сидеть на одной скамье с королеврй-любви там никакой нет,только прет тщеславие И.ЕслиАнна задала вопрос о цвете кожи ребенка.то была права-сиди в своем огороде и не прыгай
Гость679327
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Вы пишете, что « ей так или иначе это мешает по жизни». Ну, и так «мешает» , что аж за принца вышла замуж. Ухитрилась влезть в Королевскую семью, бедненькая, несчастная замученная расизмом. Хабалка она без стыда и совести , а прикидывается бедной овечкой.
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