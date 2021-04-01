Вдали от родины и без шумихи: у 50-летней Анжелики Агурбаш появилась еще одна дочь

"12 марта мой средний сын Никита стал женатым человеком, – радуется Анжелика. – Регистрация брака проходила в Польше. И я вместе с родителями невесты все-таки смогла добраться до Варшавы. В условиях пандемии это было очень сложно! Мы за два дня организовали детям красивую свадьбу – я из Москвы привезла кучу гирлянд, бумажных голубей, даже цветы и свадебный торт. Ну а пышную свадебную церемонию планируем устроить летом для родственников и друзей. Оплачивал же все мой сын – он уже хорошо зарабатывает",
Невестка Анжелике очень нравится. "Это потрясающая девушка Ксения, которую я обожаю и считаю своим уже четвертым ребенком в семье, – улыбается Анжелика. – Я обрела еще одну дочку! С моим сыном она дружила уже пять лет – с тех пор, как он учился в колледже в Англии. А познакомились они в моей родной Беларуси, куда сын поехал на каникулы к бабушке".
Теперь Агурбаш готовится к рождению внуков. "Хотя я давно уже могла бы стать бабушкой со стажем и взрослыми внуками, – признается она. – Но, к сожалению, моя старшая дочь еще не замужем и она говорит: "Мама, у меня рука не поднимается сделать тебя бабушкой!"
Все дело в том, полагает певица, что ее дочь очень разборчива. "Хотя я такая же (с 2012 до 2014 год звезда состояла в отношениях с казахстанским бизнесменом Анатолием Побияхо, но сегодня снова одна – Прим. ред.) – признается артистка. – Кстати, на свадьбе у собственного сына я поймала букет невесты! Привезла его в Москву и отдала дочери Даше".
Стоит заметить, что многие звезды не хотят, чтобы внуки их называли "бабушкой" и требуют обращения по имени. Среди таких капризных – Алла Пугачева, Надежда Бабкина, София Ротару, Эдита Пьеха. Но Анжелика Агурбаш вовсе не против бабушки. "Я не скрываю своего возраста, я люблю течение этого времени и буду потрясающей бабушкой, – заверила она. – Но пусть внуки сами выбирают, как меня называть!"
Популярные темы форума
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Мне всю жизнь запрещали
«Сильная любовь»
Как отписаться?
лицемеры
как вам Моргенштерн ?
едет крыша у одного из родителей
Розовая пантера это Бузова