Вдали от родины и без шумихи: у 50-летней Анжелики Агурбаш появилась еще одна дочь

У певицы Анжелики Агурбаш трое детей от разных мужей – 32-летняя Дарья, 23-летний Никита и 16-летний Анастас. И, судя по всему, звезда скоро может стать бабушкой! Ведь ее средний сын в тайне от общественности женился. Подробности церемонии артистка сообщила в эксклюзивном интервью корреспонденту "Дни.ру" во время ежегодной звездной премии "Прорыв года-2021" от журнала MODA topical.

"12 марта мой средний сын Никита стал женатым человеком, – радуется Анжелика. – Регистрация брака проходила в Польше. И я вместе с родителями невесты все-таки смогла добраться до Варшавы. В условиях пандемии это было очень сложно! Мы за два дня организовали детям красивую свадьбу – я из Москвы привезла кучу гирлянд, бумажных голубей, даже цветы и свадебный торт. Ну а пышную свадебную церемонию планируем устроить летом для родственников и друзей. Оплачивал же все мой сын – он уже хорошо зарабатывает",

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Невестка Анжелике очень нравится. "Это потрясающая девушка Ксения, которую я обожаю и считаю своим уже четвертым ребенком в семье, – улыбается Анжелика. – Я обрела еще одну дочку! С моим сыном она дружила уже пять лет – с тех пор, как он учился в колледже в Англии. А познакомились они в моей родной Беларуси, куда сын поехал на каникулы к бабушке".

Теперь Агурбаш готовится к рождению внуков. "Хотя я давно уже могла бы стать бабушкой со стажем и взрослыми внуками, – признается она. – Но, к сожалению, моя старшая дочь еще не замужем и она говорит: "Мама, у меня рука не поднимается сделать тебя бабушкой!"

Все дело в том, полагает певица, что ее дочь очень разборчива. "Хотя я такая же (с 2012 до 2014 год звезда состояла в отношениях с казахстанским бизнесменом Анатолием Побияхо, но сегодня снова одна – Прим. ред.) – признается артистка. – Кстати, на свадьбе у собственного сына я поймала букет невесты! Привезла его в Москву и отдала дочери Даше".

Стоит заметить, что многие звезды не хотят, чтобы внуки их называли "бабушкой" и требуют обращения по имени. Среди таких капризных – Алла Пугачева, Надежда Бабкина, София Ротару, Эдита Пьеха. Но Анжелика Агурбаш вовсе не против бабушки. "Я не скрываю своего возраста, я люблю течение этого времени и буду потрясающей бабушкой, – заверила она. – Но пусть внуки сами выбирают, как меня называть!"