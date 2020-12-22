Анжелика Агурбаш год не встречается с ушедшим из родного дома сыном

От каждого их трех официальных и гражданских мужей у 50-летней Анжелики Агурбаш есть по ребенку. Об их судьбе с певицей на новогодней съемке канала Music Box Gold поговорил корреспондент "Дни.ру"

32-летняя Дарья Ялинская, которую Анжелика Агурбаш родила от белорусского актера и режиссера Игоря Линева, окончила Государственный университет управления по специальности "Менеджмент в шоу-бизнесе", некоторое время работала с Тимати. "Сегодня она преподает вокал в театральной Академии Олега Табакова, которой руководит Олег Машков, ведет там студентов 3 и 4 курса, – рассказала певица. – А сейчас готовится к сессии".

С личной жизнью у наследницы, как уверяет Анжелика, тоже все в порядке. "У нее есть бойфренд, а у меня в теории давно были бы уже внуки, – говорит Агурбаш. – Но дочь заявила: "Мама, у меня рука не поднимается делать тебя бабушкой". К тому же сейчас Даша очень много работает. Ведь, помимо работы в Академии, у нее полно и своих учеников – она с утра до ночи преподает онлайн, ведет творческий проект "Коммуна", работает как арт-терапевт, придумала несколько классных тренингов, которые я и сама обожаю".

Надежду стать бабушкой Агурбаш дарит и ее 23-летний сын Никита от отношений с культуристом Валерием Бизюком. Певица очень давно его не видела – парень оставил родной дом и давно живет за границей. "Никита болел коронавирусом, болела и я, к тому же были закрыты границы. Поэтому для меня большое счастье, что теперь, спустя почти год, он наконец-то прилетит и остается со мной на все новогодние каникулы", – улыбается артистка. Она сообщила, что наследник обосновался в Милане – выучился на финансиста-международника и работает в крупной металлургической компании.

Что же касается младшего – 16-летнего Анастаса от брака с предпринимателем Николаем Агурбаш, – то звезда пока не знает, кем он станет. "Сын учится в архитектурном колледже – мечтает стать прогрессивным модным художником и открыть свое бюро по созданию архитектурных проектов", – пояснила исполнительница.