Меган Маркл решила рожать дома

Беременная вторым ребенком Меган Маркл вместе с супругом начала подготовку к домашним родам.

Герцог и герцогиня Сассекские ожидают пополнения в семье. Пара уже озвучила пол второго ребенка – это будет девочка, которая должна прийти в этот мир летом 2021 года. Меган Маркл хочет родить ее дома – она мечтала о домашнем таинстве и в первый раз, но тогда малыш задержался на неделю и врачи не позволили Маркл остаться в домашней резиденции.

Первый наследник у пары родился в мае 2019 года. Как любая женщина, впервые становящаяся матерью, Меган тогда очень волновалась, поэтому она не посмела ослушаться медиков и отправилась в клинику. Теперь бывшая американская актриса надеется, что ее план удастся. Женщина располагает всеми условиями для родов в своем большом доме в Калифорнии и намерена воспользоваться этим обстоятельством. Об этом решении рассказало издание Page Six.

Если все пойдет по плану Маркл, то ее дочь станет первым членом британской королевской семьи, которая родится в Америке. Имя будущей наследницы и предполагаемая дата рождения пока не называются.

Напомним, что герцогу 36 лет, а герцогине уже 39 лет. В прошлом году она пережила выкидыш, о чем позже рассказала прессе, чтобы поддержать других женщин, оказавшихся в подобном положении. Меган Маркл очень серьезно относится к родам и, вероятно, не станет проводить экспериментов, если возникнут какие-либо проблемы со здоровьем мамы или малышки.