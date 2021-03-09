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"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"

"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"

Манижа. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне стало известно, кто поедет представлять Россию на ежегодном конкурсе. Зрительское голосование определило, что новой участницей "Евровидения" станет певица Манижа. Однако некоторые представители отечественного шоу-бизнеса не согласны с подобным решением.
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Раскритиковал кандидатуру исполнительницы и всеми известный продюсер "Ласкового мая". Андрей Разин публично заявил, что подобный выбор – "это позор" для федерального канал и для всей России.

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Певице Manizha предрекли провал на "Евровидении"

 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Скандалист добавил, что за 36 лет работы на эстраде он видел все, однако голосование публики все же шокировало его. По словам Разина, певица Манижа сможет занять лишь последнее место и опозорит творческую индустрию в нашей стране.

"Более ужасного выбора у нас никогда еще не было. Я — единственный человек, который желает, чтобы Россия заняла последнее место на "Евровидении", – заявил Андрей.

Разин добавил, что музыкальным деятелям, отвечавшим за всеобщее голосование, стоило бы одуматься и вовремя остановиться. Но сейчас уже слишком поздно что-то менять. Продюсер сослался на непростую ситуацию, которую переживает отечественный шоу-бизнес. Неизвестно, как певица Манижа связана с нестабильным положением звезд в России.

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Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Стоит отметить, что Иосиф Пригожин также не видит смысла отправлять популярную среди молодежи певицу на "Евровидение". Музыкальный деятель все же считает артистку "достойной девочкой", но не пророчит ей первое месте в турнирной таблице конкурса.

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Автор: 9 марта 2021, 20:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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