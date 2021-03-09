"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"

Раскритиковал кандидатуру исполнительницы и всеми известный продюсер "Ласкового мая". Андрей Разин публично заявил, что подобный выбор – "это позор" для федерального канал и для всей России.
Скандалист добавил, что за 36 лет работы на эстраде он видел все, однако голосование публики все же шокировало его. По словам Разина, певица Манижа сможет занять лишь последнее место и опозорит творческую индустрию в нашей стране.
"Более ужасного выбора у нас никогда еще не было. Я — единственный человек, который желает, чтобы Россия заняла последнее место на "Евровидении", – заявил Андрей.
Разин добавил, что музыкальным деятелям, отвечавшим за всеобщее голосование, стоило бы одуматься и вовремя остановиться. Но сейчас уже слишком поздно что-то менять. Продюсер сослался на непростую ситуацию, которую переживает отечественный шоу-бизнес. Неизвестно, как певица Манижа связана с нестабильным положением звезд в России.
Стоит отметить, что Иосиф Пригожин также не видит смысла отправлять популярную среди молодежи певицу на "Евровидение". Музыкальный деятель все же считает артистку "достойной девочкой", но не пророчит ей первое месте в турнирной таблице конкурса.
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