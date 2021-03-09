"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"

Накануне стало известно, кто поедет представлять Россию на ежегодном конкурсе. Зрительское голосование определило, что новой участницей "Евровидения" станет певица Манижа. Однако некоторые представители отечественного шоу-бизнеса не согласны с подобным решением.

прочитано 1034 раза