"Чуть не умер": Плющенко получил тяжелую травму

Знаменитый наставник Евгения Плющенко рассказал о сложном периоде жизни спортсмена. По словам старшего педагога, сокрушительное поражение нанесло серьезный удар по психике молодого человека.

Еще в начале своей успешной карьеры фигурист познал всю боль соревновательного процесса. Именитый тренер Алексей Мишин поведал о большой неудаче своего подопечного и ее тяжелых последствиях.

Выяснилось, что Евгений Плющенко долго шел к золотой медали, но потерпел сокрушительное поражение от Алексея Ягудина. В 2002 году он стал вторым на играх в Солт-Лейк-Сити. Юноша так сильно переживал из-за проигрыша, что чуть не свел себя в могилу.

"Он чуть не умер от этого, заболел и слег. Он лежал с температурой за 40. Вот такой был уровень переживания", – откровенно заявил звездный наставник.

Алексей Мишин предположил, что та Олимпиада стала самым суровым испытанием в жизни фигуриста. Однако именно она дала весомый стимул для дальнейшей работы Евгения Плющенко. "Переболев" свой проигрыш, он начал много и усердно трудиться. Поэтому ему удалось занять почетное место в отечественной истории спорта.

Тренер отметил, что молодой спортсмен работал как сумасшедший. Ведь через четыре года заветная медаль все же оказалась в руках Плющенко. Но в судьбе Евгения были и другие падения. Напомним о снятии фигуриста с личного первенства на соревнованиях в Сочи. Во время заключительной тренировки у мужчины "заклинило" спину.