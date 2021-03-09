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"Чуть не умер": Плющенко получил тяжелую травму

"Чуть не умер": Плющенко получил тяжелую травму

Евгений Плющенко. Фото: Igor Sakharov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитый наставник Евгения Плющенко рассказал о сложном периоде жизни спортсмена. По словам старшего педагога, сокрушительное поражение нанесло серьезный удар по психике молодого человека.
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Еще в начале своей успешной карьеры фигурист познал всю боль соревновательного процесса. Именитый тренер Алексей Мишин поведал о большой неудаче своего подопечного и ее тяжелых последствиях.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Выяснилось, что Евгений Плющенко долго шел к золотой медали, но потерпел сокрушительное поражение от Алексея Ягудина. В 2002 году он стал вторым на играх в Солт-Лейк-Сити. Юноша так сильно переживал из-за проигрыша, что чуть не свел себя в могилу.

"Он чуть не умер от этого, заболел и слег. Он лежал с температурой за 40. Вот такой был уровень переживания", – откровенно заявил звездный наставник.

Алексей Мишин предположил, что та Олимпиада стала самым суровым испытанием в жизни фигуриста. Однако именно она дала весомый стимул для дальнейшей работы Евгения Плющенко. "Переболев" свой проигрыш, он начал много и усердно трудиться. Поэтому ему удалось занять почетное место в отечественной истории спорта.

Тренер отметил, что молодой спортсмен работал как сумасшедший. Ведь через четыре года заветная медаль все же оказалась в руках Плющенко. Но в судьбе Евгения были и другие падения. Напомним о снятии фигуриста с личного первенства на соревнованиях в Сочи. Во время заключительной тренировки у мужчины "заклинило" спину.

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Автор: 9 марта 2021, 19:35 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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