Россия на ЧМ Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви" Развратные фото сестры Неймара

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Четверг 19 июля
Лента новостей
19:17
Супругам разрешили составлять совместные завещания
19:15
Московские власти переводят застройщиков на цифру
19:03
Месси нашел "Барселоне" нового игрока
19:01
Голубкина снова продает купленный в браке с Фоменко дом
18:57
Деньги на повышение пенсий возьмут из фонда оплаты труда
18:42
Фигуриста Тена сняли на видео перед жестоким убийством
18:32
Госдума поддержала будущих пенсионеров
18:29
Дела все хуже: у тяжелобольного Гафта отказывают ноги
18:22
Выпускники школ массово подались в учителя математики
18:13
Эксперты оценили настройку пенсионной системы
18:09
Россиянам пообещали моментально доставлять посылки из AliExpress
17:58
В Москве разгерметизировался грузовик с кислотой
17:57
После слухов о разводе 44-летняя Алферова показала точеную фигуру в купальнике
17:53
Экспертные советы Думы пополнятся молодыми инженерами
17:34
Степан Меньщиков из "Дома-2" развелся после скандала у Шепелева
17:30
"Пусть сдохнут эти твари": Ягудин резко высказался об убийстве Тена
17:18
Встреча Путина и Трампа обошлась Финляндии в 3,5 миллиона евро
17:00
РЖД оценила в миллион рублей ущерб от воровства болельщиков
16:48
Трамп высказался о войне с Россией
16:25
Караченцова попросили забрать жену из психушки
16:16
Подробности шокирующей смерти фигуриста Дениса Тена
16:15
Друга Плющенко и Ягудина зверски убили средь бела дня
16:11
Мать не пустили к умирающему после резни Денису Тену
16:09
Госдума уточняет правила расчета налога на имущество
16:01
Крутой разоблачил Кобзона после его слов о раке
15:27
Путин предъявил обвинения Порошенко
15:17
Поразивший Сочи-2014 фигурист Денис Тен умер после драки с ворами
14:54
США решили раскрыть тайны Трампа и Путина
14:54
Как получить белоснежную улыбку
14:50
Знаменитый актер привел трех любовниц к Шепелеву на Первый канал
14:50
Полина Диброва с голой грудью снялась с детьми
14:38
Рабочие на лету поймали выпавшего из окна малыша
14:26
Акробатка сорвалась в огонь во время выступления (видео)
14:22
Уфимца зверски избили из-за коллеги-должника
14:16
Лев напал на пьяную туристку в Крыму
14:14
В Госдуме создано более 10 межпарламентских комиссий
14:07
Душераздирающие подробности убийства российской модели
13:38
После публичной истерики Седокова показала большой живот
13:35
Прилепин влепил спросившей об убийстве Собчак
13:34
Госдума обсудила в первом чтении изменения в пенсионной системе
13:31
Житель Подмосковья хотел снять котенка с дерева и застрял
13:10
Россиянка пустила тело распиленного мужа на удобрение для кабачков
12:52
В Петербурге чудом спасли выпавшего из окна ребенка
12:48
Молода и сексуальна: дочь Задорнова вышла из тени
12:47
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
12:40
Красавица-жена Дзюбы покорила россиян
12:27
Кристовские из Uma2rman уехали на историческую родину
12:11
Скончался российский миллиардер-строитель
12:06
Почему Трамп был очень мягок с Путиным
11:58
60-летняя старушка побила молодых красавиц
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Учитывая сексуальную составляющую": известный актер о романе Армена и Виталины
Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?
Интересное объяснение странной реакции Меланьи на Путина
Крымский мост заблокировали до 2020 года
"Оставьте ведущую в покое!": Стриженову назвали незаменимой
Прилепин влепил спросившей об убийстве Собчак
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 19, 2018
просмотры: 123

Друга Плющенко и Ягудина зверски убили средь бела дня

567

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался от ножевого ранения. Спортсмен был дружен с Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным, недолго тренировался под началом Татьяны Тарасовой. О сотрудничестве с ней у фигуриста остались приятные воспоминания. "Работа с легендарным тренером – была мечтой воплотившейся в реальность. Это был самый фантастический опыт в карьере и без него, я бы не состоялся как человек, которого вы видите сегодня", – писал о Тарасовой Тен.

поделиться

комментарии

Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Сам мэтр более десяти лет борется с онкологией

567

Откровенные фото лучшей пловчихи России

Юлия Ефимова не перестает удивлять фанатов своими фотографиями

567

Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной

30-летняя дива блеснула на культовом мероприятии

567
567

Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018

Футбольный праздник удался

567

Как звезд дразнили в детстве

Те, кто сейчас вызывает восхищение миллионов, раньше страдали от острых на язык сверстников

567

Люди со странными лицами захватили Голливуд

Далеко не все актеры отличаются идеальной модельной внешностью

567

Скандальная слава Карины Мишулиной

Женщина стала желанной гостьей ток-шоу

567

Украина прощается с Веркой Сердючкой

Андрей Данилко сделал важное заявление

567

Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России

Сборная Франции впервые с 2006 года вышла в финал мундиаля

567

загрузить ещё

Общество

Прилепин влепил спросившей об убийстве Собчак

Писатель разъяснил телеведущей сущность военной профессии
Шоу-бизнес

Знаменитый актер привел трех любовниц к Шепелеву на Первый канал

"Весь мир так живет", – сообщил артист

Политика

Почему Трамп был очень мягок с Путиным
Трамп устроил Путину провокацию перед саммитом
"Задел левым крылом": объяснены истошные вопли Эстонии из-за летевшего Путина
Трампу влетело от Киева из-за заявлений Путина

Шоу-бизнес

Дела все хуже: у тяжелобольного Гафта отказывают ноги
После слухов о разводе 44-летняя Алферова показала точеную фигуру в купальнике
Степан Меньщиков из "Дома-2" развелся после скандала у Шепелева
Караченцова попросили забрать жену из психушки

Проишествия

Акробатка сорвалась в огонь во время выступления (видео)
Пассажир падающего самолета снял катастрофу на видео
Трагически погиб 15-летний сын нефтяного магната
Российскую модель забили до смерти молотком

Lifestyle

Кикабидзе обидно из-за скандала с умершим Говорухиным
Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Шоу-бизнес

Сраженная болезнью Нетребко не может выступать

Недуг и у ее супруга Юсифа Эйвазова

Шоу-бизнес

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены

Дизайнер отдыхает в Израиле с семьей
Шоу-бизнес

Крутой разоблачил Кобзона после его слов о раке

Помощник продюсера прокомментировал высказывание артиста
Спорт

Подробности шокирующей смерти фигуриста Дениса Тена

Врачи высказались о причинах трагедии

Гороскоп

Сергея Зверева попросили отказаться от матери
Верность мужчин по знакам зодиака
Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года

Фоторепортажи

Кобзон по именам назвал больных раком звезд
Откровенные фото лучшей пловчихи России
Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50

Спорт

Красавица-жена Дзюбы покорила россиян
Олимпийский чемпион отказался от гражданства Украины
Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста
Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье

Регионы

Лев напал на пьяную туристку в Крыму
Душераздирающие подробности убийства российской модели
Россиянка пустила тело распиленного мужа на удобрение для кабачков
Семья утонула в собственном доме
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru