Друга Плющенко и Ягудина зверски убили средь бела дня

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался от ножевого ранения. Спортсмен был дружен с Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным, недолго тренировался под началом Татьяны Тарасовой. О сотрудничестве с ней у фигуриста остались приятные воспоминания. "Работа с легендарным тренером – была мечтой воплотившейся в реальность. Это был самый фантастический опыт в карьере и без него, я бы не состоялся как человек, которого вы видите сегодня", – писал о Тарасовой Тен.