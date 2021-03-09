Певице Manizha предрекли провал на "Евровидении"

Накануне прошел заключительный этап отбора участников от России на Евровидение-2021. По итогам зрительского голосования победила певица Manizha с песней "Русская женщина". Многие представители шоу-бизнеса осудили выбор артистки, да и в соцсетях появилось множество негативных комментариев. Корреспондент "Дни.ру" уточнил у музыкального критика Алексея Певчева, каковы у Manizha шансы на победу в этом году.

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