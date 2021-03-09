Певице Manizha предрекли провал на "Евровидении"

"Manizha не принадлежит ни к какой "заезженной" тусовке, она представитель молодого поколения. Выбор песни соответствует характеру "Евровидения", но в принципе выделяет артистку", – отметил собеседник издания "Дни.ру".
По словам Алексея Певчева, второй год подряд претенденты от России действительно заслуживают внимания. "Достойные люди представляют страну. У ироничного и нарочито заимствованного проекта проекта предыдущего года (Little Big. – Прим. ред.) были большие шансы на победу", – заявил музыкальный критик.
Однако в 2021-м наша страну, скорее всего, ждет провал. "Я не думаю, что в этом году Россия получит первое место, но не потому, что вещь плохая. Известно же, что конкурс, конечно, и политический, и экономический, и ангажированный. Скорее всего, даже не резонно принимать "Евровидение" сейчас в России – не та ситуация экономическая. Я думаю, что места все распределены заранее. Та страна, которая сможет принять мероприятие на уровне, наверное, выбирается заранее, как и место проведения Олимпиады", – добавил Алексей Певчев.
По словам собеседника издания "Дни.ру", певица Manizha отлично характеризует современную поп-музыку, по крайней мере, лучших ее представителей. "Мне кажется, выбор оправданный, разумный. Конечно, я желаю ей победы или как минимум войти в тройку", – отметил Певчев.
Эксперт также высказался по поводу хейта, который обрушился на Manizha после того, как стало известно об ее участии в Евровидении-2021. Он уверен, что мало кто может по достоинству оценить творчество артистки.
"До интернет-пространства и соцсетей дорвалось огромное количество людей злых, профессионально неподготовленных, завистливых, которым, по большому счету, даже не стоит давать высказывать свое мнение. Наверное, есть и какие-то социальные моменты. Рядом с нами живут представители всех национальностей бывшего Советского Союза. А талант – он национальности не имеет", – считает Алексей Певчев.
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