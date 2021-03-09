Елизавета II в шоке от распустившей язык Меган Маркл

Принц Гарри с супругой дали смелое интервью, в котором Меган Маркл обвинила Ее Величество в травле и расизме. Нападки удивили и возмутили представителей монаршей династии.
Герцогиня Сассекская говорила, что членов династии волновал ее цвет кожи и их с принцем Гарри еще неродившегося первенца Арчи. Примечательно, что сыну пары не хотели давать титулов.
Теперь Елизавета II решает, как ответить на слова Меган Маркл. Такое разоблачение явно не было в планах королевской семьи. Королева экстренно встретилась с сыном, принцем Чарльзом и принцем Уильямом. Родственники провели переговоры о скандальных заявлениях внука и его жены.
Напомним, скоро Меган Маркл во второй раз станет матерью. Радостным известием ранее поделился официальный представитель герцога и герцогини Сассекских. На каком сроке беременности сейчас находится бывшая актриса, неизвестно.
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