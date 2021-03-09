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Шоу-бизнес
Елизавета II в шоке от распустившей язык Меган Маркл

Елизавета II в шоке от распустившей язык Меган Маркл

Елизавета II. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В королевской семье Великобритании разгорелся новый скандал из-за дерзких заявлений Меган Маркл.
прочитано 1781 раз

Принц Гарри с супругой дали смелое интервью, в котором Меган Маркл обвинила Ее Величество в травле и расизме. Нападки удивили и возмутили представителей монаршей династии.

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Меган Маркл актриса

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Герцогиня Сассекская говорила, что членов династии волновал ее цвет кожи и их с принцем Гарри еще неродившегося первенца Арчи. Примечательно, что сыну пары не хотели давать титулов.

Теперь Елизавета II решает, как ответить на слова Меган Маркл. Такое разоблачение явно не было в планах королевской семьи. Королева экстренно встретилась с сыном, принцем Чарльзом и принцем Уильямом. Родственники провели переговоры о скандальных заявлениях внука и его жены.

Напомним, скоро Меган Маркл во второй раз станет матерью. Радостным известием ранее поделился официальный представитель герцога и герцогини Сассекских. На каком сроке беременности сейчас находится бывшая актриса, неизвестно.

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Автор: 9 марта 2021, 14:47 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

комментарии

Ответить:

Гость649064
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о-о-о, как тут хузяюшки с 6-месячной завивкой с 4 метровых кухонь раскудахтались! прёт вас не по деццццки!
Гость644332
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Гость646418
Да, пустили козу в огород! Как мог принц Гарри жениться на этой уже немолодой разведенке Меган? Похоже, в койке хороша, что могла так глубоко под каблук засунуть принца. Она перепутала Королевский Дворец с Гилливудом! Неприятная, скандальная полунегритянка!
Здорово и правильно отметили: перепутала дворец королевский и Голливуд.
Гость641622
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Мерзкая, хитрая и коварная. Ничто и звать никак. Вошла в семью и принесла беду. А СМИ рады событиям, им неважно - наркоман, по которому продолжают скорбеть чернокожие , или эта дешевенькая актриса порно сериалов. Главное - рейтинг и побольше шума. Охмурила этого дурачка и началось такое, что и в страшном сне нельзя было увидеть. В Америке настоящий праздник по поводу этого грязного интервью. Чёрные ликуют - борьба с расизмом продолжается. Теперь расисты , оказывается, королевская семья Великобритании. Можно не сомневаться, что эти двое «героев» в конце останутся у разбитого корыта.
Гость646418
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Да, пустили козу в огород! Как мог принц Гарри жениться на этой уже немолодой разведенке Меган? Похоже, в койке хороша, что могла так глубоко под каблук засунуть принца. Она перепутала Королевский Дворец с Гилливудом! Неприятная, скандальная полунегритянка!
Гость637051
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Еще раз подтвердилось ,что деньги не пахнут! Все гадкое, бескультурье, потребительское отношение ко всему, не уважение ни к семье, не воспитанность- все это США ! А откуда там взяться культуре? Если потомки бандиты и мошенники!
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