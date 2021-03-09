В розыске: у солистки группы Hi-Fi начались проблемы с законом

Автомобиль 41-летней Татьяны Терешиной остановили на дороге сотрудники ГИБДД. При осмотре документов выяснилось, что у машины нет нормальной регистрации. Инцидент произошел, когда певица ехала на своем люксовом "Ягуаре" по Можайскому шоссе.
Как выяснили полицейские, пробив номера автомобиля по базе, на машине нельзя передвигаться. Свидетельство о регистрации и государственный номер числились в розыске, пишет "КП". Можно было подумать, что автомобиль был попросту угнан.
Но оказалось, что в августе прошлого года муж звезды бизнесмен Олег Курбатов купил Терешиной 328-сильный Ягуар FX. Автомобиль был с пробегом на момент покупки. Супруг пообещал в ближайшее время переоформить машину, но этого так и не произошло.
На имя бывшего владельца машины стали присылать внушительные штрафы за неправильную парковку и другие нарушения правил дорожного движения.
Бывший владелец решил позвонить нерадивому покупателю и сообщить о проблемах, но так и не смог выйти на него. Тогда бывший хозяин "Ягуара" подал заявление о снятии машины с регистрации. Так люксовый подарок Татьяны Терешиной оказался вне закона, ведь свидетельство о регистрации и госномера были аннулированы. Сейчас Терешина переоформила машину и может свободно передвигаться.
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