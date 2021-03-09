В розыске: у солистки группы Hi-Fi начались проблемы с законом

Модель, ведущая и певица Татьяна Терешина известна многим как бывшая солистка группы Hi-Fi. После ухода из коллектива она продолжила заниматься творчеством и строить музыкальную карьеру. Но на днях стало известно, что в ее жизни все не так гладко.

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