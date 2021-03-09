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В розыске: у солистки группы Hi-Fi начались проблемы с законом

В розыске: у солистки группы Hi-Fi начались проблемы с законом

Татьяна Терешина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Модель, ведущая и певица Татьяна Терешина известна многим как бывшая солистка группы Hi-Fi. После ухода из коллектива она продолжила заниматься творчеством и строить музыкальную карьеру. Но на днях стало известно, что в ее жизни все не так гладко.
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Автомобиль 41-летней Татьяны Терешиной остановили на дороге сотрудники ГИБДД. При осмотре документов выяснилось, что у машины нет нормальной регистрации. Инцидент произошел, когда певица ехала на своем люксовом "Ягуаре" по Можайскому шоссе.

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 Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya)

Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya) певица, модель

Как выяснили полицейские, пробив номера автомобиля по базе, на машине нельзя передвигаться. Свидетельство о регистрации и государственный номер числились в розыске, пишет "КП". Можно было подумать, что автомобиль был попросту угнан.

Но оказалось, что в августе прошлого года муж звезды бизнесмен Олег Курбатов купил Терешиной 328-сильный Ягуар FX. Автомобиль был с пробегом на момент покупки. Супруг пообещал в ближайшее время переоформить машину, но этого так и не произошло.

На имя бывшего владельца машины стали присылать внушительные штрафы за неправильную парковку и другие нарушения правил дорожного движения.

Бывший владелец решил позвонить нерадивому покупателю и сообщить о проблемах, но так и не смог выйти на него. Тогда бывший хозяин "Ягуара" подал заявление о снятии машины с регистрации. Так люксовый подарок Татьяны Терешиной оказался вне закона, ведь свидетельство о регистрации и госномера были аннулированы. Сейчас Терешина переоформила машину и может свободно передвигаться.

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Автор: 9 марта 2021, 13:28 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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Терешина надела латекс после семейной ссоры

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