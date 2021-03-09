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Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова

Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно оказалось, что Азиза приняла участие в шоу "Маска" и активно выступала вместе с другими героями в костюме пингвина. После выпуска больше всех огорчился Филипп Бедросович. Ранее у пары был роман, а теперь их связывают теплые отношения.
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Оказалось, что значимое знакомство состоялось еще в 1987 году. Тогда Азиза принимала участие в отборе на конкурс. После выступления к ней подошел Киркоров и восхитился ее данными. Он стал первым, кто поверил в восходящую звезду и подчеркнул, что она поедет на конкурс и выиграет его. Так и случилось.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Судя по всему, мысли о девушке не давали покоя молодому Филиппу. Вскоре он снова появился в ее жизни. Тогда исполнитель предложил ей вместе выступать: одно отделение – его, а следующее – ее. Отношения начали развиваться по-новому: все цветы, которые дарили ему, он отдавал певице. Иногда артист отправлялся в Болгарию и привозил ей из путешествий дорогую одежду.

Позднее Азиза стала частым гостем в доме Филиппа Киркорова. Она с благодарностью вспоминает его маму, которая кормила ее домашней выпечкой. "Мне было с ним хорошо", – поделилась исполнительница, подчеркнув, что в какой-то момент их роман стал серьезным. Филипп Бедросович сделал ей предложение в 90-м году. Ее мать благословила пару, но заветное "да" артист так и не услышал. Сейчас певица уверена: если бы не ее влюбленность в Игоря Малахова, они бы точно состояли в браке.

Однако новые отношения перевернули жизнь Азизы с ног на голову. Певица должна была открывать трагически известный концерт в Санкт-Петербурге, но, по словам самой артистки, она не успевала сделать все необходимое, а потому предложила свое место Игорю Талькову. Как известно, он был убит.

Тогда от артистки отвернулись все. Кроме Филиппа Киркорова. Азиза рассказала: когда бывший возлюбленный понял, что ей не на что жить, он стал присылать ей "пачки денег". Она обещала все вернуть, но Филипп Бедросович был против.

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Автор: 9 марта 2021, 10:30 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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