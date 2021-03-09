Помоги с потенцией и мужиками: геи молятся на могиле умершего от анального разрыва Шевчука

С момента смерти звездного стилиста Александра Шевчука прошло 40 дней. Его кремировали в Москве, а урну с прахом похоронили на малой родине – в городе Умань, что в Черкасской области Украины, почти в тысяче километров от Москвы. О происходящем сегодня на Старом городском кладбище рассказали его посетители.

Вечер 24 января стал последним для 54-летнего стилиста Александра Шевчука. Как выяснили журналисты, у него после устроенной дома гей-оргии открылось анальное кровотечение. Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось.

Вся эта душераздирающая история аукнулась в сердцах, душах и телах украинских секс-меньшинств. "Каждый день на кладбище приходят однополые парочки, причем приносят не только цветы, но и маленькие тюбики с анальной смазкой, – уверяют очевидцы. – Многие стоят и молятся на могиле. Иные же оставляют там записки с самыми сокровенными просьбами – например, помочь с мужиком, с потенцией. Люди верят, что стилист стал ангелом, который теперь помогает всем любителям нестандартных отношений".

Стоит заметить, что у гомосексуалов есть избранный ими святой – они часто молятся римскому легионеру, почитаемому как мученику Святому Себастьяну. Сочетание его атлетического телосложения, частичной или полной наготы, символизма стрел, проникающих в его плоть, а также скрываемой боли, которую испытывал Себастьян, вероятно, сделали свое дело.



Напомним, после смерти певицы Юлии Началовой на ее могилу тоже началось массовое паломничество. Суеверные люди пытались унести оттуда хоть горстку землицы, которая якобы, при добавлении в чай или суп, лечит мозоли, защищает от сепсиса, избавляет от диабета и подагры и помогает в интимной жизни.

Ранее композитор и поэт Ирина Грибулина сокрушалась, что Александра Шевчука хоронят так далеко от Москвы: "Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для для нас, православных христиан, это очень важно".