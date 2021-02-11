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После смертельной гей-оргии друзья вынесли из квартиры Шевчука самое ценное

После смертельной гей-оргии друзья вынесли из квартиры Шевчука самое ценное

Александр Шевчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прах умершего от анального разрыва Александра Шевчука был захоронен на его малой родине – в город Умань, что в Черкасской области Украины, почти в тысячи километров от Москвы. Теперь, после всех скорбных мероприятий, близким друзьям и дальним родственникам стилиста предстоит решить множество бытовых вопросов.
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Многих знакомых Александра Шевчука сегодня волнует судьба животных, которые были у него. "Что с животными будет? Нужна помощь?", "Собачки его как? Кто их возьмет?" – пишут под последним постом стилиста в "Инстаграме" встревоженные люди.

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"Собак и рыбок Александра забрали близкие люди, которые полностью заботятся о животных. Они в надежных руках, у них есть все необходимое. Не переживайте за любимых питомцев, они не брошены, у них все хорошо", – сообщила знакомая стилиста Екатерина Лазарева. Собак и рыбки – самое ценное, что было у Шевчука. Именно их и забрали друзья в первую очередь.

Что же касается московской квартиры стилиста, то прямых наследников первой очереди – детей, жены, мужа, родителей – у него не было. Поэтому на недвижимость теперь смогут претендовать его двоюродные и троюродные братья и сестры, живущие на Украине. Именно так когда-то, в маленьком ателье Умани, и начинал карьеру Шевчука, достиг в итоге вершины звездного Олимпа – в Москве его клиентами были Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Лолита, Филипп Киркоров, Алена Кравец, Анастасия Стоцкая...

Напомним, 54-летний стилист умер 24 января – у него, как писала пресса, после гей-оргии открылось анальное кровотечение. Когда к Александру Шевчуку приехали врачи скорой помощи, они констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти звезду моды, стиля и красоты, увы, не удалось...

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Автор: 11 февраля 2021, 10:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Зачем писать эти подробности?
Гость
Ответить
Сдох как собака, урок геям
Гость
Ответить
Ужасные журналисты! Зачем пишут подробности причины смерти. Бедного стилиста даже защитить некому. Очень жаль его.
1

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