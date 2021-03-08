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Назван российский участник "Евровидения-2021"

Назван российский участник "Евровидения-2021"

Фото: THOMAS HANSES (EBU)
65-е "Евровидение" состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. Смотр пройдет в Rotterdam Ahoy, где гремело детское "Евровидение-2007" и должен был состояться конкурс в 2020-м, отмененный из-за пандемии. По правилам конкурса, в марте все страны-участницы должны назвать артиста, который будет их представлять на этом празднике европейской самодеятельности.
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В этом году в "Евросонге" участвует 40 стран. На сегодняшний день с артистами или песнями, помимо России, оставались неопределившимися Беларусь, Швеция, Азербайджан, Мальта, Польша, Болгария, Латвия, Швейцария и Великобритания. Вообще среди участников этого года много тех, кто был заявлен еще 2020-м, правда, теперь им нужно представить новые песни.

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Наша страна в последний раз выбирала участника всенародным голосованием в 2012-м, когда на конкурс ездили "Бурановские бабушки". С тех пор "Евровидение" по очереди транслировали Первый канал и "Россия", которые определяли участников авторитарно – при помощи так называемого "закрытого отбора национального вещателя". Часто это вызывало недовольство у аудитории, потому что совершенно непонятно было, как попадали на конкурс сестры Толмачевы, Юлия Самойлова, или Дина Гарипова.

В этот раз хотя бы надежда на то, что будет принято во внимание мнение телезрителей, появилась. "Мы хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения», — пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. При этом вплоть до 20 часов 8 марта – времени начала отбора – в тайне оставался даже шорт-лист претендентов.

"С большей долей вероятности Россию на конкурсе "Евровидение-2021" представит с новой песней рейв-группа Little Big, которая должна была выступить от страны в 2020 году", – было сказано во всезнающей "Википедии". Правда, во время голосования группа от участия отказалась — об этом сообщил Илья Прусикин. Предполагалось, что страну могут представлять певица Manizha, #2Маши или группа Therr Maitz.

В итоге же вечером 8 марта на Первом канале объявили: едет Manizha. Такова воля россиян. Понравится ли этот выбор европейской аудитории – узнаем в мае.

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Автор: 8 марта 2021, 21:36
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комментарии

Ответить:

гость
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по моему-дурновкусие 100%
Гость636813
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Зачем её отправлять,она ведь не поёт, а что-то тараторит ?Там певцов оценивают.
Гость651336
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Две маши принесли бы победу 100%
1

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