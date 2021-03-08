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"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске

"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь между Дмирием Шепелевым и родственниками покойной Жанны Фриске никогда не будет достигнуто мирное соглашение. Замок всеми известной артистки был передан в руки богатых владельцев. Поговаривают, что молодая невеста артиста "сбагрила" особняк звезды.

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Около пяти лет семья Фриске воюет с активным телеведущим. Напомним, что родители певицы через суд требуют запретить Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей их семилетнего внука Платона в квартире. Несмотря на это, шоумен продолжает раздавать имущество Жанны.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

На этот раз в ход пошел загородный дом. Похоже, что именно на эти деньги Дмитрий прикупил новенькую квартиру в центре Москвы, в которой уже начал вить еще одно семейное гнездышко. Поговаривают, что общая стоимость жилой площади составила 30 миллионов рублей.

Стоит отметить, что особняк в Истринском районе Подмосковья был куплен Шепелевым и Фриске после рождения звездного наследника. 400 кв. м двухэтажного "замка" расположились в престижном поселке "Лужки-2". Еще одним важным нюансом являются соседи – рядом находятся дачи Егора Кончаловского, Павла Чухрая и Олега Табакова.

"Жанна светилась от счастья и уже представляла, какие повесит занавески, какими будут мебель и свет. Последние несколько часов счастья. Жанна видела наш дом в первый и последний раз в своей жизни", – признался ведущий.

Имущество покойной артистки до сих пор переходит из рук в руки. Родственники Фриске не позволили Шепелеву въехать в загородный дом и закончить ремонт. Так недвижимость и пустовала. Пока ее официальным хозяином не стал известный искусствовед Михаил Миндлин – директора Музея им. Андрея Рублева.

Ходят слухи, что покупателя и телеведущего свела его нынешняя невеста. Не даром Екатерина Тулупова славится своей записной книжкой, переполненной номерами представителей светского общества.

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Автор: 8 марта 2021, 13:02 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

гость485274
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СОФА ГРИНЬ ТУЛУПОВА ПОКАЗЫВАЛА ТЕБЕ СВОЮ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧТО ЗА ЧУШЬ ТЫ ПИШЕШЬ ПЕРЕКРЕСТИСЬ ТРОГАЕШЬ БЕРЕМЕННУЮ ЛУЧШЕ ПИШИ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН СО СЛОВ ФРИСКАНУТЫХ
гость485274
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ГОСТЬ 650381 ВЫ О КОМ ТАК ГРУБО ВЫРАЖАЕТЕСЬ НЕ БОИТЕСЬ ЧТО ВАШ ЛЮБИМЫЙ БУМЕРАНГ К ВАМ ПРИЛЕТИТ А МОЖЕТ УЖЕ ПРИЛЕТЕЛ ЧТО ОТ ЗЛОБЫ И БЕССИЛИЯ СКОРО ТРЕСНИТЕ ИЛИ ЛИШИТЕСЬ ОСТАТКА РАЗУМА УГОМОНИТЕСЬ КОПЫЛОВЫ
IQ13
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Оставьте в покое Шепелева и его сына. Сколько времени он должен был вдовствовать? Жизнь продолжается, идет вперед, он растит сына, ему нужна семья. Существует отдельный вопрос откуда деньги, Зин, у Жанны и папы Фриске на замки, дворцы, квартиры, дорогие частные отели в Дубаи ( собственность папы )? Откуда ? Даже будучи супер известными и талантливыми столько не заработаешь за всю жизнь. А тут до 40 лет такие богатства и вдруг на лечение собирали с миру по нитке. Вот такой странный парадокс. Может папе, маме и сестре пора заткнуться ?
Гость650381
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ГАД. Негодяй, сколько горя принес людям, будь ты проклят и твои родители
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