"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске

Теперь между Дмирием Шепелевым и родственниками покойной Жанны Фриске никогда не будет достигнуто мирное соглашение. Замок всеми известной артистки был передан в руки богатых владельцев. Поговаривают, что молодая невеста артиста "сбагрила" особняк звезды.

прочитано 994 раза