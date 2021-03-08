"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске

Около пяти лет семья Фриске воюет с активным телеведущим. Напомним, что родители певицы через суд требуют запретить Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей их семилетнего внука Платона в квартире. Несмотря на это, шоумен продолжает раздавать имущество Жанны.
На этот раз в ход пошел загородный дом. Похоже, что именно на эти деньги Дмитрий прикупил новенькую квартиру в центре Москвы, в которой уже начал вить еще одно семейное гнездышко. Поговаривают, что общая стоимость жилой площади составила 30 миллионов рублей.
Стоит отметить, что особняк в Истринском районе Подмосковья был куплен Шепелевым и Фриске после рождения звездного наследника. 400 кв. м двухэтажного "замка" расположились в престижном поселке "Лужки-2". Еще одним важным нюансом являются соседи – рядом находятся дачи Егора Кончаловского, Павла Чухрая и Олега Табакова.
"Жанна светилась от счастья и уже представляла, какие повесит занавески, какими будут мебель и свет. Последние несколько часов счастья. Жанна видела наш дом в первый и последний раз в своей жизни", – признался ведущий.
Имущество покойной артистки до сих пор переходит из рук в руки. Родственники Фриске не позволили Шепелеву въехать в загородный дом и закончить ремонт. Так недвижимость и пустовала. Пока ее официальным хозяином не стал известный искусствовед Михаил Миндлин – директора Музея им. Андрея Рублева.
Ходят слухи, что покупателя и телеведущего свела его нынешняя невеста. Не даром Екатерина Тулупова славится своей записной книжкой, переполненной номерами представителей светского общества.
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