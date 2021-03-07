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"Чья бы корова мычала": Михалков заткнул за пояс выскочку Собчак

"Чья бы корова мычала": Михалков заткнул за пояс выскочку Собчак

Никита Михалков. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитый российский режиссер Никита Михалков жестко ответил на претензии Ксении Собчак к его работе. Кинодеятель счел журналистку недостаточно осведомленной.
прочитано 1481 раз

Часть последнего выпуска своей передачи "БесогонTV" Никита Михалков посвятил отпору критике, которой его обложила Ксения Собчак в своем ютуб-проекте "Осторожно: новости!". Звездная блондинка отчитала режиссера за непомерные растраты из государственной казны, которые он, по ее словам, совершил ради съемок нескольких популярных фильмов. "После того, как я объявил и обнародовал заработки актеров, она решила меня вывести на чистую воду. Так сказать, "чья бы корова мычала, а твоя бы молчала"", — выразился о журналистке Никита Михалков.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Режиссер основательно ответил на все претензии, которые выдвинула в его отношении Ксения Собчак, и напомнил ей, что за клевету в Сети предусмотрен штраф. Так, Никита Сергеевич разъяснил, что на картины "Утомлённые солнцем – 2: Предстояние", "Солнечный удар" и "Утомлённые солнцем – 2: Цитадель" было потрачено только 22% бюджетных денег, поэтому слова журналистки далеки от правды. "Есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают все, но не точно. Вот это, на мой взгляд, Ксения Анатольевна Собчак", — объявил кинодеятель.

Ответ от светской львицы, тезисы которой были разнесены знаменитым мужчиной в пух и прах, пока не поступал. Никита Михалков дал серьезный отпор теледиве, поэтому она может продолжить с ним публичные разбирательства.

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Автор: 7 марта 2021, 16:45

комментарии

Ответить:

Гость646726
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Потасканная Собачатина = грязь. Да,да...Имкенно Собачатина равняется по смыслу грязь.Озлобленная за то.что ни один богатый не клюнул на эту страшилу,что приходится довольствоваться халявщиком Богомолом.Вот и бросается на всех и вся.Годы идут Родить самой не получалось и не получится скорее всего.Остается одно-лаять и лаять как цепная шелудивая псина на всех.в Одном страшно будет признаться,
ВАСЬЯ
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Все знают, что место Собчак в столйле. Но почему то реагируют на неё. Кобылка из семьи воров не может быть породистой.
Гостьттт
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Если ты прав , то че стилится перед ней,,, умора
Гостьттт
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Насрал бы на нее и все , а нет боится , по имени очеству назывет, дешевка
Гостьттт
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Потоскуху он типа напал, смешно еще ее по очеству называет , недоумок
Гость641622
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А может быть, и права Лена Миро, когда пишет, что Богомолов скоро бросит Собчак? И на самом деле, как можно находиться двадцать четыре часа в сутки рядом с Собчак? . Для неё люди - НИЧТО. Столько людей уже пострадали от неё. Беспощадна со всеми . Унижает всех. Комплиментами удостаиваются только вещи, которые она рекламирует. И все.
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