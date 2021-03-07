Нацелена на престол: Меган Маркл хочет стать королевой

Похоже, что все ссоры главной семьи Англии связаны с нереализованными амбициями Меган Маркл. Выяснилось, что звезда американского кинематографа мечтала заполучить престол, однако столкнулась с негативным отношением королевской четы. Об этом сообщают британские таблоиды.

Так, появилось предположение, что с самого начала Меган Маркл руководствовалась лишь собственным эгоизмом и желанием добиться неконтролируемой власти. Обозреватели ссылаются на то, что на протяжении 30 лет актриса искала славу и богатство в Голливуде.

С того момента, как отец впервые привел Меган Маркл на съемочную площадку, она начала тянуться к свету софитов и вниманию публики. Не стоит забывать, что представители светского общества отвергали ее снова и снова. Теперь журналисты связывают двухчасовое интервью артистки с искренним желанием "мстить и уничтожать противников".

Поговаривают, что эта месть будет адресована не только руководителям голливудских студий, которые видели в ней лишь очередную второсортную актрису, но и всем, кто когда-либо отказывался принимать ее талант. Таблоиды намекают на королеву Елизавету II, ее семью, да и весь британский истеблишмент.

"Меган всерьез считала, что брак и титул герцогини Сассекской — это лишь начало ее "большого пути" к еще большим амбициям и сиянию. Она хотела быть королевой Англии. А всех, кто стоял у нее на пути, она обвиняла в сексизме и расизме", – заявил Том Бауэр.

Когда цель стала совсем недосягаемой, Маркл сразу же захотела переехать. Все ее шансы приблизились к нулю, и лишь солнечная Калифорния была готова принять потерянную звезду. В это время королевская семья осталась с откровенным интервью Меган и настоящей "свиньей" от западных СМИ.