"Нужно сбрасываться и лечить": поклонники Марины Хлебниковой бьют тревогу

Многочисленная аудитория долгое время обсуждала внешность певицы. Если верить поклонникам, звезда 90-х вернулась к былой форме и "завязала" с употреблением спиртных напитков. Похоже, что преображение Марины Хлебниковой удалось.
55-летняя артистка блистала в программе "Привет, Андрей!" на федеральном канале. Исполнительница явно подготовилась к эфиру, выбрав лаконичный наряд: свободную белую рубашку и черные брюки. Дополнили звездный образ массивные серьги и неброский макияж.
Однако не само выступление Хлебниковой приковало взгляд поклонников. Публика обратила внимание на окрыленную артистку, будто восставшую из пепла. Похоже, что Марина заметно помолодела и похорошела.
Стоит отметить, что пользователи социальных сетей начали бить тревогу в далеком 2018 году. Тогда муж Марины Арнольдовны покончил с собой. После семейной трагедии артистка замкнулась и покинула сцену. Ходили слухи, что певица пристрастилась к алкоголю.
"Нужно сбрасываться и лечить. Взять за шкирку и отвести к наркологу. Алкашка, я думаю. Не хочется никого больше хоронить", – откровенно заявлял Шура.
Сама же Хлебникова подобные домыслы лишь отвергала. Исполнительница подчеркнула, что находилась не в запое, а в глубокой и затяжной депрессии. Это состояние и повлияло на карьеру певицы и ее желание отказаться от публичного образа жизни.
Популярные темы форума
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Куда мне идти
Мерзкие соседи
Замуж за мужчину
Обтягивающие юбки
Наказание девочек на 8 марта.
На 8 марта желаю подавиться колбасой.
Хватит
Новая фамилия
Кто тут самый популярный?