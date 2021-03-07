"Смешно и грустно": Кузьмин раскритиковал часть россиян

В недавнем интервью 65-летний Владимир Кузьмин раскритиковал тех россиян, которые являются частью шоу-бизнеса. По мнению музыканта, современных отечественных исполнителей слушать невозможно. Мол, качество новой российской музыки оставляет желать лучшего.
Владимир Борисович пытался слушать отечественные композиции из рэпа или попсы, но был разочарован. Он отметил, что в новых песнях используются одни и те же четыре аккорда. "Там музыки нет вообще. <...> Это так смешно и так грустно. Все одинаково уныло", – считает бывший участник группы "Динамик".
Кузьмин в восторге от зарубежных артистов. В его коллекции можно найти диски The Record Company, Christian Smith, Justin Cody Fox и других исполнителей. Музыкант отметил, что в последнее время появилось целое множество качественных музыкальных альбомов, разумеется, за пределами России.
Напомним, в прошлом году бывшая жена Владимира Кузьмина обвинила народную артистку Аллу Пугачеву в колдовстве. Якобы примадонна российской эстрады увела у Татьяны Артемьевой мужа с помощью черной магии. Женщина дала понять, что до сих пор обижена на певицу.
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