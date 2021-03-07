"Лимфома": Смертельный диагноз выбил Кудрявцеву из колеи

Фокусник Сергей Сафронов сообщил в программе "Секрет на миллион" о том, что борется с онкологией. Ведущая шоу Лера Кудрявцева мучительно восприняла информацию о здоровье иллюзиониста.

Современная медицина достигла больших высот, но до сих пор в мире существуют заболевания, которые не всегда поддаются лечению. Одно из них лимфома — злокачественная опухоль клеток имунной системы. Экс-ведущий проекта "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов стал жертвой этого тяжелого недуга. Осенью прошлого года у мужчины диагностировали рак. "Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить", — объявил иллюзионист в эфире шоу "Секрет на миллион". Ведущая программы Лера Кудрявцева была подавлена услышанным и с трудом подбирала правильные слова.

Фокусник сообщил, что недуг выявили медики в ходе осмотра щитовидной железы. Лечение он проходит в государственной лечебнице, не считая нужным тратить огромные суммы денег ради повышенного внимания сотрудников клиники. Лера Кудрявцева во время дискуссии с гостем программы едва сдерживала слезы, она выражала искреннее сострадание Сергею Сафронову и его родственникам, которые убиты горем.

Выпуск передачи "Секрет на миллион" получился весьма трагичным, несмотря на воспоминания о приятных моментах жизни, которыми поделился Сергей Сафронов. Чтобы ослабить воцарившееся напряжение, иллюзионист показал вместе с братьями фокусы. Лера Кудрявцева поддерживала главного гостя шоу и старалась не задавать ему каверзных вопросов, которые ранят и задевают за живое.

