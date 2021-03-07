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"Лимфома": Смертельный диагноз выбил Кудрявцеву из колеи

"Лимфома": Смертельный диагноз выбил Кудрявцеву из колеи

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фокусник Сергей Сафронов сообщил в программе "Секрет на миллион" о том, что борется с онкологией. Ведущая шоу Лера Кудрявцева мучительно восприняла информацию о здоровье иллюзиониста.
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Современная медицина достигла больших высот, но до сих пор в мире существуют заболевания, которые не всегда поддаются лечению. Одно из них лимфома — злокачественная опухоль клеток имунной системы. Экс-ведущий проекта "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов стал жертвой этого тяжелого недуга. Осенью прошлого года у мужчины диагностировали рак. "Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить", — объявил иллюзионист в эфире шоу "Секрет на миллион". Ведущая программы Лера Кудрявцева была подавлена услышанным и с трудом подбирала правильные слова.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Фокусник сообщил, что недуг выявили медики в ходе осмотра щитовидной железы. Лечение он проходит в государственной лечебнице, не считая нужным тратить огромные суммы денег ради повышенного внимания сотрудников клиники. Лера Кудрявцева во время дискуссии с гостем программы едва сдерживала слезы, она выражала искреннее сострадание Сергею Сафронову и его родственникам, которые убиты горем.

Выпуск передачи "Секрет на миллион" получился весьма трагичным, несмотря на воспоминания о приятных моментах жизни, которыми поделился Сергей Сафронов. Чтобы ослабить воцарившееся напряжение, иллюзионист показал вместе с братьями фокусы. Лера Кудрявцева поддерживала главного гостя шоу и старалась не задавать ему каверзных вопросов, которые ранят и задевают за живое.

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Автор: 7 марта 2021, 10:53 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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