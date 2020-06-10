Американка победила рак в спортзале

Когда Триша начала лечить онкологию, ей пришлось скорректировать план тренировок. Бросать спорт у американки мысли не было.
Тоттен заявила, что это внесло огромный вклад в ее выживание – как физическое, так и психологическое. Спортзал был одним из немногих мест, где она могла забыть о страшном диагнозе.
Американка все это время думала, как использовать ситуацию, чтобы изменить жизнь к лучшему. И на смену страху пришла уверенность в том, что она сильнее онкологии.
При этом Тоттен продолжала посещать сеансы химио– и лучевой терапии. Всего их было 16 и 33 соответственно.
Трише пришлось частично удалить молочную железу и пройти операцию по восстановлению формы груди. Она рассказала о себе, чтобы поддержать других пациентов с онкологией.
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