"И не постыдились!": народ в шоке от меркантильной идеи семьи Фриске

Речь идет о наряде, в котором Жанна Фриске блистала на церемонии MTV Russia Music Awards почти 13 лет назад. Тогда певица надела на мероприятие золотистое мини-платье с ассиметричным верхом. Сестра артистки Наталья отметила, что эта вещь была одной из самых любимых в гардеробе знаменитости.
Стоимость платья Жанны – 100 тысяч рублей. Предполагалось, что деньги, вырученные с продажи наряда, пойдут на благотворительность. Средства должен был получить фонд "Жанна Фриске – Я рядом!", который помогает тяжелобольным детям. Однако никто не захотел приобрести роскошное платье покойной артистки.
Интернет-пользователи в шоке от инициативы семьи Фриске. Мол, будучи баснословно богатыми родные певицы имею наглость собирать деньги. "И не постыдились! Будьте проще и храните память о дочери в сердцах, а не на показушных мероприятиях!", – высказался читатель "Дни.ру".
Напомним, ранее шоумен Стас Барецкий сделал скандальное заявление. Он сказал, что тело Жанны Фриске выкопали из могилы и украли. Родные артистки были оскорблены таким высказыванием. Мать певицы опровергла эту информацию, назвав ее бредом.
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