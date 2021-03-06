Нагиев предрек участнице шоу "Голос.Дети" судьбу дочери Алсу

Ведущий шоу "Голос.Дети" поднял вопрос о том, какой репутацией на проекте обладают звездные наследники. По мнению Дмитрия Нагиева, дочь певца Сергея Трофимова могут закидать камнями.

Самый крупный скандал за всю историю шоу "Голос.Дети" произошел в финале шестого сезона проекта. Тогда Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, одержала победу с большим отрывом от соперников. Это обстоятельство возмутило огромное количество россиян, которые решили, что наследница певицы недостойна первенства, а руководство шоу подкупили. Сейчас идет восьмой сезон музыкального проекта, где участвует дочь музыканта Сергея Трофимова, поэтому Дмитрия Нагиева не отпускают мысли о том, что девочка может стать жертвой нового

Елизавета Трофимова выступила на слепых прослушиваниях с песней Стиви Уандера "Overjoyed" ("Переполненный радостью", — Прим. ред.) и завоевала сердца членов жюри. К 12-летней наследнице певца повернулись все судьи, а зрители наградили девочку бурными аплодисментами и поддерживающими криками. Девочка выбрала в качестве наставника Егора Крида.

Ведущий проекта публично выразил свои опасения, пророча дочери Сергея Трофимова судьбу Микеллы Абрамовой. "Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?", — объявил в микрофон Дмитрий Нагиев. Тем не менее пока острой критики в адрес Елизаветы Трофимовой на шоу "Голос.Дети" не поступало, поэтому предостережения ведущего могут быть далеки от реальности.