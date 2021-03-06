Полный провал: инициатива семьи Фриске потерпела крах

Родственники певицы намеривались собрать приличную сумму на лечение маленьких пациентов клиник. К сожалению, на ужине, организованном фондом помощи, так и не смогли продать заветный лот.
Мероприятие состояло из нескольких частей. В первой половине вечера выступали приглашенные артисты. Стоит отметить, что многие звезды российского шоу-бизнеса отказались принимать участие в благотворительном пиршестве.
На просьбу организаторов откликнулись лишь группа "Стрелки", певец Томас Н'эвергрин и Саша Попов. Более того, в рамках форума планировалось проведение аукциона. На нем были заявлены вещи давних знакомых Жанны Фриске. Однако многочисленные легенды не спасли главный лот мероприятия.
В этом наряде артистка выходила на красную дорожку премии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году. По словам Натальи Фриске, платье много значило для певицы. Роскошный образ долгое время находился в Майами, а чуть позже "перекочевал" в загородный дом звездных родственников.
"Вещи, которые нам очень дороги, не будут продаваться и раздариваться. Не только драгоценности, но и бижутерия. Есть даже какие-то копеечные вещицы за 10 долларов, которые мы ни за что не отдадим", – призналась Наталья.
Добиться блестящих результатов так и не удалось, заветное платье осталось на вешалке. А родственники звезды лишь успели пожалеть о потраченном времени.
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