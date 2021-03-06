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Полный провал: инициатива семьи Фриске потерпела крах

Полный провал: инициатива семьи Фриске потерпела крах

Жанна Фриске. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родная сестра и отец Жанны Фриске впервые за несколько месяцев появились на торжественном мероприятии. Звездная семья приняла участие в благотворительном вечере и почтила память всеми известной артистки.
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Родственники певицы намеривались собрать приличную сумму на лечение маленьких пациентов клиник. К сожалению, на ужине, организованном фондом помощи, так и не смогли продать заветный лот.

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Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Мероприятие состояло из нескольких частей. В первой половине вечера выступали приглашенные артисты. Стоит отметить, что многие звезды российского шоу-бизнеса отказались принимать участие в благотворительном пиршестве.

На просьбу организаторов откликнулись лишь группа "Стрелки", певец Томас Н'эвергрин и Саша Попов. Более того, в рамках форума планировалось проведение аукциона. На нем были заявлены вещи давних знакомых Жанны Фриске. Однако многочисленные легенды не спасли главный лот мероприятия.

В этом наряде артистка выходила на красную дорожку премии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году. По словам Натальи Фриске, платье много значило для певицы. Роскошный образ долгое время находился в Майами, а чуть позже "перекочевал" в загородный дом звездных родственников.

"Вещи, которые нам очень дороги, не будут продаваться и раздариваться. Не только драгоценности, но и бижутерия. Есть даже какие-то копеечные вещицы за 10 долларов, которые мы ни за что не отдадим", – призналась Наталья.

Добиться блестящих результатов так и не удалось, заветное платье осталось на вешалке. А родственники звезды лишь успели пожалеть о потраченном времени.

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Автор: 6 марта 2021, 15:36 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Царь Орион
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Что бы еще такое выслать из пальца, чтобы Копыловы обогатились? Им мало, недостаёт самую малость , - а именно, средств для лечения чужих детей. Вы кого лечите ? Будучи баснословно богатыми, вы не постыдились собирать деньги с россиян для лечения дочери. Будьте проще и храните память о дочери и сестре в сердцах, а не на показушных мероприятиях.
ВАСЬЯ
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Софья Гринь, ты пишешь хрень.
Гость645832
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Софья гринь ты просто тварь....
1

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