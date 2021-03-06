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"Сразу раздеваешься": Милявская рассказала о способностях Путина

"Сразу раздеваешься": Милявская рассказала о способностях Путина

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В эфире одной из телепередач эстрадная артистка призналась, что восхищается пронзительным взором Владимира Путина. По словам Лолиты Милявской, политический деятель способен оказывать магнетическое воздействие на окружающих.
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Откровенное признание состоялось на шоу "Вечерний Ургант". Лолита Милявская стала очередной гостьей развлекательного шоу. Во время съемок ведущий предложил певице довольно необычный конкурс. Звезда должна была составить портрет человека с идеальной внешностью, выбрав части тела разных звезд.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Мужчина мечты Лолиты Милявской обладал носом Ивана Урганта и глазами Владимира Путина. Артистка отметила, что у президента России крайне пугающий взгляд.

"Он всегда смотрит сверху с таким легким прищуром. Сильный холодный взгляд Владимира Путина. От него сразу раздеваешься", – заявила певица.

Стоит отметить, что заявление Лолиты явно развеселило ведущего шоу. Ургант не стал отпускать политические шутки, а лишь согласился со словами Милявской. Иван добавил, что взгляду Путина сложно противостоять.

Напомним, что в последнее время Милявская начала расширять свой творческий репертуар. Певица переквалифицировалась в актрису. Теперь Лолита играет в пьесе театра "Модерн".

Исполнительница подметила, что она честно получила роль – "не через постель", а благодаря удачным пробам. Милявской досталась сильная и независимая героиня впрочем, как и сама артистка.

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Автор: 6 марта 2021, 11:27 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

Гость647433
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Лроклятая жидоббблляяядддь говорит,что он всегда смотрит сверху(155 сантиметров+5см пынеходы)карлица с таким легким прищуром(у настоящего глаза широко открыты). Сильный холодный взгляд(отведённый в сторону,потому что врёт) Владимира Путина. "От него сразу жидомразь раздевается и вываливает жидосало",– заявила певица.Не стоит,потому что <цензура>!
Гость639582
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Все,что она освоила в жизни эта помоечная баба, - раздевание.От своего уродства не комплексует ни секунды.Дурища!
1

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