"Сразу раздеваешься": Милявская рассказала о способностях Путина

Откровенное признание состоялось на шоу "Вечерний Ургант". Лолита Милявская стала очередной гостьей развлекательного шоу. Во время съемок ведущий предложил певице довольно необычный конкурс. Звезда должна была составить портрет человека с идеальной внешностью, выбрав части тела разных звезд.
Мужчина мечты Лолиты Милявской обладал носом Ивана Урганта и глазами Владимира Путина. Артистка отметила, что у президента России крайне пугающий взгляд.
"Он всегда смотрит сверху с таким легким прищуром. Сильный холодный взгляд Владимира Путина. От него сразу раздеваешься", – заявила певица.
Стоит отметить, что заявление Лолиты явно развеселило ведущего шоу. Ургант не стал отпускать политические шутки, а лишь согласился со словами Милявской. Иван добавил, что взгляду Путина сложно противостоять.
Напомним, что в последнее время Милявская начала расширять свой творческий репертуар. Певица переквалифицировалась в актрису. Теперь Лолита играет в пьесе театра "Модерн".
Исполнительница подметила, что она честно получила роль – "не через постель", а благодаря удачным пробам. Милявской досталась сильная и независимая героиня впрочем, как и сама артистка.
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