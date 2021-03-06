Хочет каждое утро: молодая жена 72-летнего Шуфутинского удивила

Михаил Шуфутинский женат трижды. Его нынешней супругой стала женщина, в которую он много лет назад был влюблен, но никак не мог добиться ее расположения. прочитано 442 раза Недавно 72-летний шансонье Михаил Шуфутинский третий раз женился. Его избранницей стала бывшая танцовщица Светлана Уразова. Эффектная блондинка младше мужа на 28 лет. Однако пару это не смущает. ПО ТЕМЕ Розенбаум о конфликте с Шуфутинским: Чуть с ума не сошел Михаил Захарович Шуфутинский певец, композитор По словам артиста, у них нормальные гармоничные отношения. Стоит признать, что рядом с молодой красоткой Шуфутинский воспрял и заметно подтянулся. Михаил Шуфутинский охотно говорит с прессой о новой супруге и не скрывает новых отношений, в которых он, кажется, счастлив. В ходе одного из интервью артист раскрыл небольшой секрет звездного семейства. Как выяснилось, каждое утро его жена хочет нежных поцелуев и ласк. "Я просыпаюсь утром и спрашиваю у жены: "Ты не хочешь меня поцеловать?" Она отвечает: "Конечно, хочу!" — и целует", – приводит "Собеседник слова исполнителя хита "Третье сентября". По словам Шуфутинского, именно такой подход к совместной жизни и является секретом долгого и крепкого брака. Как признался артист, он любит покорных женщин. При этом сам он с характером. Отметим, что Михаил Светлана знают друг друга уже 25 лет. Артист испытывал теплые чувства к ней с самой первой встречи. Однако тогда он был женат, и она его отвергала. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

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