Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Пятница
5 марта
Лента новостей
21:52
"Кислотный актив": эксперт оценил отношения России и Белоруссии
21:45
Житель Балашихи обустроил в своей квартире нарколабораторию
21:34
Цистерны с нефтью сошли с рельсов в Хабаровском крае
21:19
Пластический хирург вывел помолодевшую Ротару на чистую воду
21:06
При взрыве на заводе в Златоусте погиб многодетный отец-одиночка
20:54
Дебошира Солнцева упрятали в клинику для алкоголиков
20:39
Внучка 83-летней Немоляевой оказалась ее дочерью
20:09
"За то, что русский": в Екатеринбурге избили помощника депутата
19:40
Арсений Бородин нашел оправдание своему запою
19:33
Под Кемерово машина после ДТП залетела на крыши другим
19:27
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
19:14
Украинцы заставили Турцию стереть Крым с карты России на памятнике
18:53
"Боря обещал приехать": тяжелобольной Моисеев заигрывает с вдовой Кобзона
18:24
Шикарные виллы на берегу океана и бизнес-класс: как отдыхает потерявшая работу Бородина
18:00
Вскрылись данные о состоянии перенесшей остановку сердца Дрожжиной
17:41
"Какая-то одна порода": Бондарчук рассказал об отношении Андреевой к свекрови
17:18
Ни стыда ни совести: Садальский влез в разборки Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
17:13
"Челюсти отпали": вскрылись сенсационные данные о Началовой
16:40
"Гроб не открывали, чтобы никого не шокировать": известный актер о жуткой трагедии в семье
16:35
Операций было много: ставший отцом Бондарчук о мучениях ребенка
16:11
Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии: Раньше замерзнет ад
16:11
Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный
16:00
Рвущаяся к камерам Муцениеце устроила потасовку на красной дорожке
15:51
Не послушал взрослых: случайно вылетевший на сцену сын Преснякова произвел фурор
15:47
Мать раскрыла правду об осквернении могилы Жанны Фриске
15:08
"Почему я это делаю?!": Стоянов устроил истерику на съемках с Олейниковым
14:35
Кети Топурия выступила с официальным заявлением после родов
14:26
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
14:16
Части россиян грозит отключение интернета – подробности
14:10
"Мне хотелось познакомиться": женатый Меладзе пожаловался на скудную личную жизнь
14:05
"Какая-то женская озабоченность": Борисова о новом романе Волочковой
13:57
В Госдуме предложили платить пенсионерам по 30 тысяч рублей
13:42
В Тюмени мошенники обокрали жившую в будке женщину-инвалида
13:12
Внебрачный сын? Известный актер высказался о родстве с Охлобыстиным
13:05
Специалист предрек снижение цен на мясо птицы и яйца в России
13:04
119 травм и страшная кончина: советского Брюса Ли забили до смерти
13:00
Стилист Лисовец назвал три самые модные вещи весны 2021 года
12:58
В Раде назвали провальной кампанию Зеленского по вакцинации украинцев: Готовимся к голоду!
12:36
В Японии создали телефон для звонков на тот свет
12:34
Попала в свой же капкан: несговорчивую вдову Марьянова заставили горько пожалеть
12:09
Ученые связали риск заражения коронавирусом с полом человека
12:05
Серьезная операция: изувеченная дочь Успенской ляжет под нож
12:01
Россиянам рассказали о способе накопить на достойную старость
11:54
Елена Яковлева получила телеграмму от Владимира Путина
11:48
Вышедшего на свободу скопинского маньяка не пустили в гостиницу
11:33
"Морщинистая тетка в возрасте": располневшая Боня вызвала оторопь
11:21
Бомжует и питается объедками из бака: любовница споила и выкинула на улицу известного актера
11:14
"Желание скорее свести в могилу": Алибасов взорвался из-за отмены развода с Федосеевой-Шукшиной
11:11
Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта
11:04
В Москве женщина покусала полицейского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Господин Рудковский": Евгения Плющенко приложили за привычку плясать под дудку жены
Журналист Троицкий: Если Лукашенко не уйдет в отставку до конца года – я побреюсь налысо
"На душе столько всего": отчаявшийся Манукян заявил о желании воссоединиться с Бузовой
Работник кладбища сообщил о похищении останков Жанны Фриске: Выдернули тело из могилы
"Блевать хочется": народ ошалел от сыгравшего гей-свадьбу и рвущегося в США российского ведущего
Облитая помоями экс-супруга Грачевского не выдержала позора
Шоу-бизнес
Пластический хирург вывел помолодевшую Ротару на чистую воду

Пластический хирург вывел помолодевшую Ротару на чистую воду

София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
73-летняя София Ротару, словно обманула время и выглядит на несколько десятилетий моложе. Пластический хирург Иван Володченков рассказал, что помогает певице не стареть.
прочитано 1669 раз

Причиной для нового обсуждения Софии Ротару стало ее недавнее выступление на частной вечеринке. Публика восхитилась ее внешним видом.

ПО ТЕМЕ

Россияне обсуждают остановившую время Ротару

"Разъелась!": располневшая Ротару шокировала народ

София Ротару

София Ротару певица, актриса

Медик уверен, что знаменитость не единожды делала пластические операции. Он перечислил предполагаемые процедуры, через которые прошла артистка ради красоты. По его мнению, София Ротару избавилась от колец Венеры на шее, сделала эндоскопический лифтинг лба и круговую блефаропластику.

И это, как полагает эксперт, неполный перечень процедур знаменитости. Еще одним секретом молодости певицы Володченков назвал популярную процедуру липофилинга: введение в скуловые области собственного жира из околопупочной области живота.

Напомним, в начале февраля София Ротару выступила на закрытой вечеринке воронежского предпринимателя. Ходят слухи, что за это исполнительница получила несколько миллионов рублей. Из роликов с мероприятия в Сети поклонники заметили, что артистка набрала лишний вес.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 5 марта 2021, 21:19 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву

комментарии

Ответить:

Фекалий Мехлонов
Пожаловаться Ответить
Пластический хирург Иван Володченков, лучше бы член вывел из своего анального отверстия.
Гость646842
Пожаловаться Ответить
Будет что карателям на Донбасс *подкинуть*...Стерва!
Гость646811
Пожаловаться Ответить
Ну пару миллионов это ни о чем((((( могла бы и больше слупить.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кети Топурия выступила с официальным заявлением после родов

Певица опубликовала видеообращение

Шоу-бизнес

Муж Водяновой слил ее постельное фото в Сеть

Модель не узнали
Шоу-бизнес

Вскрылись данные о состоянии перенесшей остановку сердца Дрожжиной

Актрисе стало хуже
Культура

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен": как шантаж помог Евстигнееву попасть в фильм

Актер находится в опале

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+