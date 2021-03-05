Пластический хирург вывел помолодевшую Ротару на чистую воду

Причиной для нового обсуждения Софии Ротару стало ее недавнее выступление на частной вечеринке. Публика восхитилась ее внешним видом.
Медик уверен, что знаменитость не единожды делала пластические операции. Он перечислил предполагаемые процедуры, через которые прошла артистка ради красоты. По его мнению, София Ротару избавилась от колец Венеры на шее, сделала эндоскопический лифтинг лба и круговую блефаропластику.
И это, как полагает эксперт, неполный перечень процедур знаменитости. Еще одним секретом молодости певицы Володченков назвал популярную процедуру липофилинга: введение в скуловые области собственного жира из околопупочной области живота.
Напомним, в начале февраля София Ротару выступила на закрытой вечеринке воронежского предпринимателя. Ходят слухи, что за это исполнительница получила несколько миллионов рублей. Из роликов с мероприятия в Сети поклонники заметили, что артистка набрала лишний вес.
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