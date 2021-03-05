"Боря обещал приехать": тяжелобольной Моисеев заигрывает с вдовой Кобзона

По данным приятелей певца, праздник он провел в прекрасном настроении. День рождения артист справил у себя в квартире, пригласив гостей. Все разошлись только к 22.00 мск.
Среди тех, кто побывал на вечеринке, была и вдова Иосифа Кобзона. Нелли Кобзон не оставляет без внимания Бориса Моисеева, созванивается с ним, узнавая о его здоровье и посильно помогая ему.
Женщина рассказала, что между ними произошел с долей флирта и юмора разговор. По словам Нелли Кобзон, старый друг был рад ее услышать и даже назвал куколкой. Настроение у него было явно игривое.
Вдова певца отметила, что пригласила музыканта в гости. "Боря обещал приехать", – поделилась она. Нелли Кобзон поделилась деталями самочувствия исполнителя. Она развеяла слухи о критическом состоянии Бориса Моисеева.
Певец отметил свой праздник с размахом. Его квартира просто утонула в цветах. Одним из главных приятных моментов стало поздравление от Аллы Пугачевой. К слову, Примадонна не раз предлагала помочь перенесшему инсульт артисту деньгами, но гордый Борис Моисеев отказывается.
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