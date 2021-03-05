"Хотели уничтожить": разъяренная Маркл обвинила Миддлтон в "сливе" интимной информации

Казалось бы, отношения принца Гарри и Меган с членами королевской семьи и так на пределе. Однако недавние события повлекли за собой ряд других неприятностей.

Сам факт многие предсказали уже достаточно давно. После заявления пары о том, что она встретиться с давней приятельницей Опрой Уинфри и даст ей интервью, СМИ писали, что грядет жуткий конфликт. Тогда сообщалось, что герцогиня намерена рассказать всю правду о жизни в Великобритании и отношениях с членами семьи супруга.

Теперь в игру вступил неизвестный источник из окружения королевы. Он подчеркнул, что Маркл обвинила Миддлтон, принца Чарльза и его жену в том, что они якобы "сливали" личную информацию о ней во время ее пребывания во дворце. Речь идет о нескольких громких ситуациях, которые активно обсуждались в СМИ. Возлюбленные уверены: родственники специально совершали поступки такого рода, чтобы выставить их в дурном свете.

Пара считает, что именно эти люди выступали "серыми кардиналами", которые "хотели уничтожить" их. В одном из тизеров нашумевшего интервью Меган открыто говорит о том, что Букингемский дворец стал одним из столпов, призванных увековечить неправдивые сведения о них с мужем.

Кажется, весь мир с нетерпением ожидает появления программы, а Опру Уинфри, если все получится, ждет грандиозный успех. Британский политический деятель Боб Блэкман высказался на эту тему. Он подчеркнул, что ни одно королевское интервью не заканчивалось ничем хорошим, и он не уверен, что сейчас, когда принц Филипп находится в больнице, его выход вообще уместен.

