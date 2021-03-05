Серьезная операция: изувеченная дочь Успенской ляжет под нож

Тогда девушка упала с велосипеда и получила серьезную травму. Наследница Успенской разбила челюсть. Плаксина уже прошла через несколько операций и множественные походы к врачам. Оказалось, что это еще не конец. Недавно выяснилось, что дочери Любови Залмановны предстоит еще одна тяжелая процедура на лице. Ей придется снова лечь под нож, а затем проходить через этап восстановления.
Напомним, недавно исполнительница отметила свой 67-ой день рождения. Шикарное мероприятие состоялось в одном из московских ресторанов. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако на празднике не было самого главного гостя – дочки звезды.
Чтобы избежать различных слухов и обсуждений, Успенская сразу прокомментировала происходящее. Она рассказала гостям и прессе, что у них с Татьяной все в порядке, отношения теплые, они помирились. Отсутствие девушки артистка объяснила тем, что она отдыхает после длительного перелета. Известно, что Плаксина не любит громкие вечеринки и редко появляется на светских мероприятиях, в отличие от многих других звездных наследников.
Напомним, дочь поздравила Любовь Успенскую с праздником весьма необычным способом. Она выложила в "Инстаграм" фото, на котором они с мамой целуются в губы. Многие подписчики сочли кадр не совсем уместным и подчеркнули, что происходящее выглядит неоднозначно.
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