"Разврат и прелюбодеяние": целующаяся с дочерью Успенская вызвала оторопь

Накануне артистке исполнилось 67 лет. Дочь звезды, наконец, помирилась с ней и теперь достаточно трогательно говорит о маме. Она поздравила ее с праздником достаточно нестандартным способом.

В "Инстаграме" Татьяны Плаксиной появился новый снимок. На фото они с мамой лежат на траве на фоне клумбы и целуются в губы. "Первой женщиной, которую я когда-либо целовала, была моя мама. С Днем рождения! Просто будь", – подписала девушка на английском языке.

Публикация вызвала серьезный общественный резонанс. Большинство пользователей накинулись на Татьяну, сделав попытку доказать ей, что подобное проявление эмоций кажется им слегка ненормальным. Некоторые отметили, что кадр постановочный и, возможно, неплохо бы смотрелся в фотоальбоме, но не в Сети.

"Как-то необычно на такое смотреть", "Странный поцелуй! Не мамы с дочерью! Почему-то такое ощущение от этого фото! Не очень приятное!", "Не должна так мама с дочерью целоваться. Простите, но это моё сугубо личное мнение", "Пошловато", "Разврат и прелюбодеяние", "Интересные у вас отношения с мамочкой", "Я очень толерантный человек, но у меня от фото неприятный осадок. И в дурном сне не приснится такой поцелуй с мамой", "Неприятное зрелище. Неподобающая поза", "Мерзость какая", – возмущались они.

Нашлись и те, кто попытался заступиться за семью. Они обвинили других комментаторов в искаженном восприятии действительности. "Каждый думает в меру своей распущенности!Обычная материнская любовь", "Что за комментарии? Все прекрасно же", "Нормально она её целует. Присмотритесь внимательно", – отмечали поклонники.