"Морщинистая тетка в возрасте": располневшая Боня вызвала оторопь

41-летняя Виктория Боня активно ведет свой инстаграм-аккаунт. О своих диетах, тренировках телезвезда рассказывает поклонникам с удовольствием, делится с ними секретами красоты. В какой-то момент экс-участница "Дома-2" поняла, что довела свое тело до истощения, поэтому начала набирать вес.
Недавно Боня с радостью объявила, что набрала девять килограммов, и тут же подоспели критики. Теперь Виктория, по их мнению, выглядит не такой сексуальной, как раньше: исчезли точеные скулы и тонкая талия. И если на снимках в "Инстаграм" изменение внешности знаменитости едва заметны, то на телеэкране, где нет фильтров и ретуши, все отчетливо видно.
Увидев Боню в шоу Первого канала "Сегодня вечером", фанаты оторопели. "Срочно на диету!", "Тетка в возрасте с морщинами. Раньше было топ", "Теперь сложно будет худеть обратно", – критикуют интернет-пользователи звезду скандальной телестройки.
Напомним, ранее Виктория Боня решила вывести Ирину Шейк и ее экс-бойфренда, футболиста Криштиану Роналду на чистую воду. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" заявила, что модель и спортсмена связывал контракт во время так называемого романа.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Куда мне идти
Побочные у короновируса
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Реклама, которая вам нравится
Хватит
Гадалка нагадала смерть
Замуж за мужчину