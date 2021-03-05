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"Морщинистая тетка в возрасте": располневшая Боня вызвала оторопь

"Морщинистая тетка в возрасте": располневшая Боня вызвала оторопь

Виктория Боня. Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
В прошлом году Виктория Боня шокировала поклонников своей худобой. Спустя время экс-участнице "Дома-2" удалось набрать вес. Но фанаты все равно не в восторге от фигуры знаменитости.
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41-летняя Виктория Боня активно ведет свой инстаграм-аккаунт. О своих диетах, тренировках телезвезда рассказывает поклонникам с удовольствием, делится с ними секретами красоты. В какой-то момент экс-участница "Дома-2" поняла, что довела свое тело до истощения, поэтому начала набирать вес.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Недавно Боня с радостью объявила, что набрала девять килограммов, и тут же подоспели критики. Теперь Виктория, по их мнению, выглядит не такой сексуальной, как раньше: исчезли точеные скулы и тонкая талия. И если на снимках в "Инстаграм" изменение внешности знаменитости едва заметны, то на телеэкране, где нет фильтров и ретуши, все отчетливо видно.

Увидев Боню в шоу Первого канала "Сегодня вечером", фанаты оторопели. "Срочно на диету!", "Тетка в возрасте с морщинами. Раньше было топ", "Теперь сложно будет худеть обратно", – критикуют интернет-пользователи звезду скандальной телестройки.

Напомним, ранее Виктория Боня решила вывести Ирину Шейк и ее экс-бойфренда, футболиста Криштиану Роналду на чистую воду. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" заявила, что модель и спортсмена связывал контракт во время так называемого романа.

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Автор: 5 марта 2021, 11:33 Источник: Instagram
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