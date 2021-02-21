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Шоу-бизнес
"Лечь и умереть": Боня ужаснула экспериментами со внешностью

"Лечь и умереть": Боня ужаснула экспериментами со внешностью

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всеми известная инстадива не перестает удивлять пользователей социальной сети. На этот раз Виктория Боня примерила модный образ и столкнулась с общественным порицанием. Фанаты не оценили раскованное поведение, пристыдив звезду в комментариях.
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Эксперименты со внешностью всегда вызывают полярную реакцию поклонников. На этот раз Виктория Боня предстала перед публикой с африканскими косичками розового цвета и яркими длинными ногтями.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Подобный образ разделил многочисленную аудиторию на два лагеря. Нашлись и те, кто осудил модель и напомнил о ее "преклонном" возрасте. Однако звезда не поддается общественной травле и лишь смеется над заявлениями в личном блоге.

"Бабушка! Кричали они. Куда тебе в розовый. Если вы собираетесь лечь и умереть в свои 40, то я собираюсь в своей старости еще покорить космос и Эверест. А вы можете стареть по канонам ваших мерок!", – ответила Боня.

Подписчики же подметили, что дело не возрасте, а в самовыражении звезды. Если верить комментаторам, то подобный стиль вовсе не красит телеведущую, а только "калечит утонченные черты лица".

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Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Напомним, что Виктория постоянно провоцирует публику эксклюзивными вещами и дорогостоящими поездками за границу. По словам Бони, так выглядит нормальная жизнь уверенного в себе человека. Модель во многих интервью заявляла, что презирает людей, которые лишь порицают успешных представителей шоу-бизнеса, мечтая об аналогичной жизни.

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Автор: 21 февраля 2021, 20:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Толстушка Боня носит мужика на руках

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