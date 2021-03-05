"Принял себя таким": обнародованы детали состояния сраженного инсультом Моисеева

В СМИ постоянно всплывают новые слухи о самочувствии Бориса Михайловича. Сейчас он ведет крайне закрытый образ жизни, но накануне сделал исключение. В День рождения артиста в его столичной квартире собрались самые близкие.

Ранее директор исполнителя сообщил, что праздничный стол будет похож на новогодний: на нем будет много мандаринов, оливье и фаршированные перцы. Оказалось, что самого Моисеева невероятно задевают различные слухи о его якобы плохом самочувствии. Не так давно на эту тему заговорила и его подруга Алена Апина.

Сергей Горох подчеркнул, что артисты дружны, но не виделись около полугода, поэтому такие выводы певица могла сделать только из прочитанных материалов и, не подумав, воспроизвела публично. Директор Бориса Михайловича отметил, что он пришел к гармонии со своим состоянием и миром, "принял себя таким, какой есть". Однако Сергей не отрицает того, что последствия неприятной истории не оставляют музыканта.

Борис Моисеев старается вести активный образ жизни. Каждый день он рано встает, завтракает, изучает последние новости и общается с поклонниками, отвечая на их многочисленные письма. Артисту нравится гулять в парке рядом с домом, но там нельзя скрыться от посторонних глаз. На регулярной основе к исполнителю приезжают врачи, а он сам посещает своего специалиста.

Напомним, около десяти лет назад у Бориса Михайловича случился инсульт. Это событие в корне изменило жизнь энергичного и харизматичного певца. Он перестал посещать светские мероприятия, редко дает интервью и практически не выходит из дома.

