С трудом открывающий рот Моисеев мечтает покинуть Россию

По словам исполнительницы, она давно не видела родственника. Ей бы хотелось пообщаться, но, чтобы понять, что говорит певец, нужно прилагать немало усилий – ему сложно открывать рот.
Однако, как оказалось, информация не совсем соответствует действительности. Концертный директор артиста Сергей Горох был в шоке от заявления Алены Апиной. По словам помощника, с Борисом Моисеевым все в порядке! Да, болезнь как факт присутствует, но это не мешает ему жить полноценно и ежедневно общаться с поклонниками.
По словам Гороха, он каждый день видит певца, поэтому может с уверенностью говорить о его дееспособности. Ему было неприятно слышать от родственницы артиста клевету. "Не знаю, откуда у Алены такая информация. Может, она что-то слышала, но это неправда", – добавил концертный директор.
Как отметил Сергей Горох, он сегодня же позвонит Алене Апиной вместе с Борисом Моисеевым, чтобы подтвердить, что с ним все в порядке. Помощник исполнителя хита "Голубая луна" заявил, что знаменитость не теряет бодрости духа и даже строит планы на будущее. Например, летом он мечтает ненадолго сбежать из России в Латвию – хочет отправиться в Юрмалу, к морю.
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