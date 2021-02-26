С трудом открывающий рот Моисеев мечтает покинуть Россию

В пятницу утром Алена Апина в эфире шоу "Судьба человека" рассказала, что Борис Моисеев последнее время чувствует себя неважно. После перенесенного инсульта, по словам артистки, крестный ее дочери Ксении с трудом разговаривает.

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