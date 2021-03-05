"Убежала от слез": Кабаева сделала заявление о расставании

Скандал, связанный с отношениями Кабаевой и Липового, долгое время только набирал обороты. Неоднозначные высказывания, громкие конфликты и обвинения – всему этому, казалось, не было конца. Недавно стало известно о завершении истории.

В своем популярном блоге в "Инстаграм" Саша лично заявила о разводе с возлюбленным. Она выложила продолжительное видео, в котором собрала самые значимые, на ее взгляд, моменты их отношений. Девушка отметила, что все случилось быстро: брак официально расторгнут. Кабаева поблагодарила звездного адвоката Катю Гордон за помощь и посоветовала всем нуждающимся в грамотном сопровождении обращаться именно к ней.

Также звезда "Дома-2" подчеркнула, что она не жалеет о том, что долгие годы боролась за их союз, несмотря на то, что было тяжело. Перед ее глазами был пример родителей, которые живут в мире и любви всю жизнь, но Саша признает, что у каждого своя судьба и благодарит супруга за все. Девушка полностью осознает: идеальную картинку она придумала сама и поверила в нее.

Саша Кабаева считает, что ситуация сделала ее лучше и сильнее. Теперь она четко понимает, какая она женщина и жена. Экс-участница популярного проекта призналась, что сделала все, что могла и рисковала многим ради любимого, включая ребенка, которого могла потерять во всей суете.

Дива отметила, что покинула мужчину, забрав с собой пять собак и малыша. Она не бросила его ради другого, а ушла "в неизвестность". "Я просто убежала от слез", – поделилась Саша. Сейчас она убеждена, что поступила верно, ведь только теперь Кабаева чувствует себя счастливой.