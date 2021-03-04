Работник кладбища сообщил о похищении останков Жанны Фриске: Выдернули тело из могилы

Влияние певицы Жанны Фриске на отечественный шоу-бизнес трудно переоценить. Когда артистка ушла со сцены, светские обозреватели переключились с ее творческого пути на личную жизнь.
Неудивительно, что даже спустя годы после смерти звезды ее имя вызывает множество инсинуаций в общественном поле. Одно лишь упоминание знаменитости гарантирует повышенное внимание общественности к программе, публикации или документальном фильме о Жанне.
Вероятно, этим решил воспользоваться опальный шоумен Стас Барецкий, который прославился провокационными действиями и заявлениями в СМИ. Недавно он сообщил журналистам, что ему стало известно о похищении останков Жанны Фриске.
Якобы в 2015 году, через пару дней после церемонии прощания с экс-солисткой "Блестящих" неизвестные вскрыли могилу певицы и "выдернули оттуда ее тело". Примечательно, что, по словам Барецкого, этот инцидент прошел незамеченным из-за действий работников кладбища. "Чтоб не поднимать шумиху, они засыпали могилу", — цитирует шоумена Пятый канал.
К слову, сам этот случай якобы стал известен Барецкого как раз со слов могильщика. Насколько появившаяся информация является достоверной, остается только догадываться. Нужно лишь отметить, что если описываемые события реальны, то это может расцениваться как надругательство над телом умершего, что в России преследуется по закону.
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