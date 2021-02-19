Наследство достанется чужим: родители Фриске решили оставить без гроша их внука Платона

В Сети появилась информация о том, что родители покойной певицы Жанны Фриске якобы хотят продать их внуку Платону часть элитных апартаментов.

Певица Жанна Фриске умерла от рака мозга пять лет назад. У нее остался сын Платон, которого сейчас воспитывает ее бывший возлюбленный Дмитрий Шепелев. Ведущий решил ограничить общение сына с бабушкой и дедушкой. Из-за мальчика в семье начался настоящий скандал. Помимо этого родители Фриске обвиняли Шепелева в присвоении ее денег.

Известно, что у Жанны Фриске были любимые апартаменты на Шмитовском проезде. После ее смерти две трети жилплощади достались родителям певицы и одна треть сыну. Владимир и Ольга Фриске решили продать свою часть наследства.

Уведомление об их решении получил Дмитрий Шепелев. В тексте родители Жанны предлагали ему купить долю Платона за 21 миллион рублей. При этом кадастровая стоимость жилья составляет около 24 миллионов рублей. В случае отказа отец и мать певицы имеют право продать часть жилья кому угодно, и тогда наследство Фриске достанется чужим людям.

"Почему-то дедушка и бабушка по факту предлагают семилетнему Платону выкупить квадратные метры", – заявил Шепелев в интервью StarHit.

Как выяснилось, раньше родители Жанны Фриске и думать не могли о продаже квартиры. Для них она была дорога как память о безвременно почившей дочери. Ведь весь дизайн и обустройство жилья Жанна придумывала сама. В апартаментах даже хотели сделать музей Жанны Фриске, но потом как-то не сложилось.