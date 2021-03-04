"Они нам памятны": отец Фриске назвал "неприкасаемые" для чужих вещи покойной дочери

Родители скончавшейся в 2015 году Жанны Фриске трепетно хранят память о ней. Владимир Борисович сообщил, что наряд артистки, который будет выставлен на аукцион, привезен из Германии.
По словам отца исполнительницы, деньги от продажи платья пойдут в их фонд помощи детям. Также мужчина отметил, что со временем они будут выставлять и некоторые другие вещи Жанны Фриске. Деньги родные звезды трогать не хотят, чтобы ни у кого не возникло негативных мыслей в их сторону.
Есть и вещи, с которыми близкие знаменитости расставаться не намерены. Они находятся в ее гардеробе. По словам Владимира Фриске, они достанутся сыну Жанны Фриске Платону.
Это талисманы, пластинки, бижутерия, часы, кольца и какие-то небольшие безделушки певицы. Несмотря на то, что некоторые предметы не имеют большой ценности, для семьи артистки они очень дороги.
Напомним, благотворительный форум предпринимателей пройдет в подмосковном Красногорске 5 марта. В его рамках состоится аукцион "Жанна Фриске — я рядом!".
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Надо больше двигаться
Побочные у короновируса
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Куда мне идти
Хватит
Гадалка нагадала смерть
Замуж за мужчину