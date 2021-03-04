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"Они нам памятны": отец Фриске назвал "неприкасаемые" для чужих вещи покойной дочери

"Они нам памятны": отец Фриске назвал "неприкасаемые" для чужих вещи покойной дочери

Жанна Фриске. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родитель Жанны Фриске поведал о благотворительном аукционе, на котором уйдет с молотка платье певицы. Также он рассказал, какие личные предметы наследницы не продаст ни в коем случае.
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Родители скончавшейся в 2015 году Жанны Фриске трепетно хранят память о ней. Владимир Борисович сообщил, что наряд артистки, который будет выставлен на аукцион, привезен из Германии.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

По словам отца исполнительницы, деньги от продажи платья пойдут в их фонд помощи детям. Также мужчина отметил, что со временем они будут выставлять и некоторые другие вещи Жанны Фриске. Деньги родные звезды трогать не хотят, чтобы ни у кого не возникло негативных мыслей в их сторону.

Есть и вещи, с которыми близкие знаменитости расставаться не намерены. Они находятся в ее гардеробе. По словам Владимира Фриске, они достанутся сыну Жанны Фриске Платону.

Это талисманы, пластинки, бижутерия, часы, кольца и какие-то небольшие безделушки певицы. Несмотря на то, что некоторые предметы не имеют большой ценности, для семьи артистки они очень дороги.

Напомним, благотворительный форум предпринимателей пройдет в подмосковном Красногорске 5 марта. В его рамках состоится аукцион "Жанна Фриске — я рядом!".

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Автор: 4 марта 2021, 11:56 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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Как растет сын Жанны Фриске

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