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"Такая короткая жизнь": Николаев составил "некролог" Леонтьеву

"Такая короткая жизнь": Николаев составил "некролог" Леонтьеву

По случаю дня рождения Валерия Леонтьева его знаменитый коллега Игорь Николаев написал пронзительный текст. Слова композитора всерьез испугали россиян.
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Валерий Леонтьев отмечает день рождения 19 марта, в этом году артисту исполнилось 72 года. В честь праздника Игорь Николаев решил публично поздравить звездного именинника. Мужчина сделал в инстаграм-канале яркую публикацию с фотографиями исполнителя хита "Ты меня не забывай" и написал в его адрес несколько предложений. Формулировки в тексте композитора были весьма неоднозначны, поэтому пользователи Сети сначала подумали, что Игорь Николаев написал некролог.

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"Такая короткая долгая жизнь! Но какая же она у тебя яркая, дорогой Валера!" — так композитор начал поздравлять Валерия Леонтьева. Слова Игоря Николаева были подобраны своеобразно, из-за этого многие россияне задумались о смерти именинника и были огорчены.

"Я уж думала, что умер! Поздравление начали как некролог", "Аж в жар бросило! Ужасное поздравление! Пусть будет долгая жизнь у Валерия!" — написали подписчики музыканта в комментариях к посту. Автор публикации вовремя заметил негодование россиян и отредактировал текст, подобрав более удачные выражения. По словам Игоря Николаева, он изменил поздравление специально для того, чтобы не пугать бдительных пользователей Сети. При этом Валерий Леонтьев отреагировал на слова коллеги положительно и не заподозрил ничего дурного.

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Фото: Anatoly Lomohov /Russian Look /www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 18:24 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николаев с женой в поисках приключений

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