"Просто люби": орган подвел Лазарева в кабинке сзади Малиновского

Сергей Лазарев снова отправился с верным другом в путешествие. Расслабленный певец попал в неловкое положение.

Александр Малиновский и Сергей Лазарев давно приятно проводят время вместе. В 2021 году артисты стали часто выбираться в совместные путешествия, чтобы насладиться непринужденной атмосферой отдыха и веселья. Сейчас звездные мужчины находятся в Мексике и выбирают экстремальные развлечения. Так, Александр Малиновский записал видео после полета на воздушном шаре в компании друзей. Во время съемки туристов везли в специальной кабинке, Сергей Лазарев стоял позади своего товарища и явно был возбужден происходящим.

Пока Александр Малиновский был занят позированием на камеру, исполнитель хита "Даже если ты уйдешь" издавал звуки и выкрикивал фразы. У охваченного бурными эмоциями Сергея Лазарева начал заплетаться язык. "Любишь кататься, любли и", — оговорился артист. Друзья посмеялись над тем, как артиста подвел мышечный орган. "Просто люби", — объявили певцу окружающие.

Напомним, недавно звездный мужчина выступил в московском гей-клубе "Центральная станция". В этой организации Сергей Лазарев был замечен уже более десятка раз. Импозантный артист взорвал зал, попав в самое сердце ликующей публике. Певец исполнил не только популярные хиты, но и свежие композиции, будучи полностью околдован чарами фанатской любви.