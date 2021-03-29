"Вырастила и заслужила!": Успенская о судьбе проблемной покалеченной дочери

31-летняя Татьяна Плаксина – единственная дочь певицы Любови Успенской. В 2018 году звездная наследница неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, разбив лицо, травмировав челюсть и ребра и лишившись пяти зубов. О состоянии дочери сегодня Любовь Успенская рассказала во время презентации дуэта с Людмилой Соколовой "Берега".



На лечение дочери Успенская, как писала пресса, потратила около семи миллионов, но вернуть былую красоту все не удавалось. В итоге девушка улетела в Америку к отцу— бизнесмену Александру Плаксину. Там у нее развилась депрессия, избавиться от которой не помогали даже наркотики. А с матерью случилась размолвка, которую несколько месяцев обсуждала вся страна.

Но теперь, как уверяет певица, все проблемы позади – родная кровиночка снова с ней. "Сегодня я могу жить, наслаждаться и работать еще больше и лучше, потому что Таня рядом, – улыбается артистка. – У дочки все шикарно сейчас! Пройдет еще немного времени, я косметически ее поправлю, волосы отрастут, и вы увидите мою Таню королевишной, принцессой! Клинику мы уже выбрали".

По словам Любы, она готовит с дочерью дуэт. "Я жду, когда смогу представить всем мою девочку красавицей и умницей, которую я вырастила и заслужила", – радуется звезда.

Сегодня все заботы Успенской связаны с дочкой и творчеством. Поэтому о личной жизни она пока забыла. "Мне пока не до любви, – уверяет Успенская. – Пока пошла работа после паузы, да и семейные дела есть. Первым делом – самолеты, ну а мальчики – потом!"