"Вырастила и заслужила!": Успенская о судьбе проблемной покалеченной дочери

На лечение дочери Успенская, как писала пресса, потратила около семи миллионов, но вернуть былую красоту все не удавалось. В итоге девушка улетела в Америку к отцу— бизнесмену Александру Плаксину. Там у нее развилась депрессия, избавиться от которой не помогали даже наркотики. А с матерью случилась размолвка, которую несколько месяцев обсуждала вся страна.
Но теперь, как уверяет певица, все проблемы позади – родная кровиночка снова с ней. "Сегодня я могу жить, наслаждаться и работать еще больше и лучше, потому что Таня рядом, – улыбается артистка. – У дочки все шикарно сейчас! Пройдет еще немного времени, я косметически ее поправлю, волосы отрастут, и вы увидите мою Таню королевишной, принцессой! Клинику мы уже выбрали".
По словам Любы, она готовит с дочерью дуэт. "Я жду, когда смогу представить всем мою девочку красавицей и умницей, которую я вырастила и заслужила", – радуется звезда.
Сегодня все заботы Успенской связаны с дочкой и творчеством. Поэтому о личной жизни она пока забыла. "Мне пока не до любви, – уверяет Успенская. – Пока пошла работа после паузы, да и семейные дела есть. Первым делом – самолеты, ну а мальчики – потом!"
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