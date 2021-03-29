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"Вырастила и заслужила!": Успенская о судьбе проблемной покалеченной дочери

"Вырастила и заслужила!": Успенская о судьбе проблемной покалеченной дочери

31-летняя Татьяна Плаксина – единственная дочь певицы Любови Успенской. В 2018 году звездная наследница неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, разбив лицо, травмировав челюсть и ребра и лишившись пяти зубов. О состоянии дочери сегодня Любовь Успенская рассказала во время презентации дуэта с Людмилой Соколовой "Берега".
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На лечение дочери Успенская, как писала пресса, потратила около семи миллионов, но вернуть былую красоту все не удавалось. В итоге девушка улетела в Америку к отцу— бизнесмену Александру Плаксину. Там у нее развилась депрессия, избавиться от которой не помогали даже наркотики. А с матерью случилась размолвка, которую несколько месяцев обсуждала вся страна.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Но теперь, как уверяет певица, все проблемы позади – родная кровиночка снова с ней. "Сегодня я могу жить, наслаждаться и работать еще больше и лучше, потому что Таня рядом, – улыбается артистка. – У дочки все шикарно сейчас! Пройдет еще немного времени, я косметически ее поправлю, волосы отрастут, и вы увидите мою Таню королевишной, принцессой! Клинику мы уже выбрали".

По словам Любы, она готовит с дочерью дуэт. "Я жду, когда смогу представить всем мою девочку красавицей и умницей, которую я вырастила и заслужила", – радуется звезда.

Любовь Успенская. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Сегодня все заботы Успенской связаны с дочкой и творчеством. Поэтому о личной жизни она пока забыла. "Мне пока не до любви, – уверяет Успенская. – Пока пошла работа после паузы, да и семейные дела есть. Первым делом – самолеты, ну а мальчики – потом!"

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 29 марта 2021, 10:43
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Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

Гость676117
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Тебе жидовка всегда будет бабок мало, жадная жаба, а дочь ты свою упустила, небывает бывших наркош, несвисти, плати в этой жизни за возможность бабки грести и морду молодить, бабка старая, внуков уже пора няньчить
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