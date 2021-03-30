"Оставьте ее в покое": королевскую семью призывают не связываться с собирающей армию Маркл

Вокруг герцогов Сассекских образовывается группа поддержки. Меган Маркл и принцу Гарри сочувствуют в Голливуде.



Судя по всему, скандал, который спровоцировало интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри, и не думает утихать. Обнародовав ряд малопривлекательных фактов об августейшей семье, супруги Сассекские вынудили королевский двор начать информационную атаку. Симпатизирующие монарху эксперты, сотрудники Букингемского дворца, друзья детей и внуков Елизаветы II, как будто сговорившись, принялись раздавать интервью, опровергая заявление опальных Гарри и Меган.

Впрочем, вокруг герцогов Сассекских тоже образовалась армия сочувствующих, состоящая сплошь из голливудских друзей Маркл. С журналистами уже пообщался приятель Меган Маркл, актер Дэвид Вудсайд. Знаменитости много лет снимались вместе в сериале "Форс-мажоры".

Вудсайд заявил, что Маркл – милая, умная, вдумчивая барышня. Актер назвал Меган "потрясающим человеком". Дэвид расстраивается, когда читает в СМИ откровенную неправду о приятельнице. На съемках "Форс-мажоров" ни у кого с Маркл не было проблем. Слухи о непростом характере герцогини звезда сериала назвала чушью.

Между тем, говоря о непростых отношениях Меган Маркл с членами августейшего семейства, Дэвид Вудсайд вдруг сообщил, что с актрисой лучше не конфликтовать. "Они выбрали не ту женщину, с которой стоит связываться", – отметил актер сериала "Форс-мажоры". Дэвид подчеркнул, что Меган сильна и вынослива. Ее сложно выбить из колеи. Перед актрисой должны извиниться, считает Вудсайд.

"Я желаю ей только самого лучшего. И я просто надеюсь, что люди в Британии, извините мой французский, оставят ее в покое, черт возьми..." – вспылил Дэвид.

Вудсайд вспомнил также, как в период работы в "Форс-мажорах", узнал из газет о романе Меган Маркл с принцем Гарри. На площадке об этих отношениях никому не было известно.