Ведущий Первого канала написал заявление на Моргенштерна

Свою позицию в отношении скандального рэпера ведущий передачи "Время покажет" на Первом канале описал в "Инстаграм". Осташко напомнил, что 26 марта уже критиковал музыканта в эфире программы.
Журналист считает, что артиста надо привлечь к ответственности по статьям УК России:
склонение к употреблению наркотиков и вовлечение в занятия проституцией. Ведущий добавил, что уже написал соответствующие заявления в прокуратуру.
Также он предложил своим фолловерам поддержать его инициативу. Многие подписчики согласились с мнением Руслана Осташко.
Ранее Алишер Моргенштерн адресовал россиянкам безумный призыв. Рэпер предложил девушкам под его новую песню показать все, что они "насосали". Это вызвало широкий общественный резонанс.
Артиста уже раскритиковали российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко, боксер Денис Лебедев и бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов.
Примечательно, что сам Алишер Моргенштерн снисходительно относится к критике в свой адрес. Он считает это неотъемлемой частью своей большой популярности.
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