"Баба отсидит за него, а он выйдет": Айза Долматова разнесла оказавшегося за решеткой бывшего мужа

На шоу RTVI "Респиратор Бабушкина" Айза Долматова сообщила громкую новость — ее бывший муж Дмитрий Анохин был арестован вместе с девушкой в Индонезии. Мужчину могут посадить в тюрьму за подделку тестов на коронавирус. По мнению звезды, ее экс-супруг считает себя гениальным, поэтому он сделал чудовищную ошибку и подставил свою спутницу. "Дима пропал, не звонил сыну несколько дней. Оказалось, что он сидит за решеткой", — выразилась Айза Долматова.
Светская львица находится с бывшим мужем в плохих отношениях, он вызывает у нее отвращение. Однако женщина не хочет, чтобы Дмитрию дали тюремный срок, и предполагает, что он сможет выпутаться из этой ситуации. "Зная Диму, он сделает так, что эта баба отсидит за него, а он выйдет и ей там накидает (даст денег, — Прим. ред.)", — объявила звезда в интервью.
Айза Долматова отметила, что при разводе Анохин отсудил у нее 13 миллионов рублей и хотел подставить ее путем махинаций с документами. По словам светской львицы, экс-избранник мог жениться на ней только ради неуемной жажды денег. Все пять лет брака, как утверждает знаменитость, Дмитрий Анохин не работал вообще.
Напомним, звезда развелась с экс-супругом в 2020 году. Сейчас Айза Долматова строит отношения с музыкантом Олегом Майами.
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