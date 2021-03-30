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Шоу-бизнес
С миру по нитке: Одинокой вдове Мягкова собирают деньги

С миру по нитке: Одинокой вдове Мягкова собирают деньги

Благотворительный фонд решил помочь 77-летней Анастасии Вознесенской. Вдова Андрея Мягкова нуждается в финансовой поддержке посторонних людей.

Продолжение: "Стареть особенно страшно": Мельникова из "Папиных дочек" увядает на глазах
прочитано 641 раз

В Сети набирает популярность акция, целью которой являются выплаты деятелям искусства, которые лишились финансового достатка в силу возраста или сложных жизненных обстоятельств. Благотворительный фонд "Артист" собирает деньги от всех неравнодушных людей, которые хотят помочь нуждающимся звездам. Одной из подопечных этой организации является Анастасия Вознесенская, вдова Андрея Мягкова.

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После кончины супруга 77-летняя женщина осталась совсем одна, так как в браке с легендой советского кино у нее не появилось детей. Благотворительный фонд не смог остаться в стороне от бедственного положения Анастасии Вознесенской и поручился оказать ей материальную помощь, собранную ветеранам театра людьми из разных уголков страны. На днях популярные актеры запустили флешмоб #мояперваярольвтеатре, чтобы привлечь внимание россиян к финансовым трудностям их коллег.

Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти звезды советского кино стала сердечная недостаточность. Мужчина потерял сознание дома, а прибывшая на помощь бригада скорой помощи оказалась бессильна. Артист ушел из жизни практически на руках у жены. Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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Фото: Gennadii Sergeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 11:23 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдали у гроба Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Гость678006
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С голода что ли пухнет вдова при их пенсиях больше 50 тысяч и недвижимости в миллионы? Или вдова не в курсе, что ее именем попрошайничают? Попрошайничество на кусок хлеба в стране запрещено, однако, для черной икры разным фрискам можно?
Гость678029
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зачем эта показуха? она ясно сказала, что у неё с материальной стороной всё нормально и рядом есть близкие люди...кто-то наверное хочет за счёт этого поживиться...это моё мнение
1

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