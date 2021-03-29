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"Вскочил и просто орал": появилась информация о публичном срыве Лазарева

Саша Градива вошла в жюри программы "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия-1". Она часто не соглашалась с коллегами, что приводило к серьезным конфликтам.
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Певицу прозвали "злыдней", а также обвиняли в предвзятости и вкусовщине. Саша давно смирилась с тем, что отличается от многих людей и совершенно не обижается на других артистов. Судейство в шоу стало ярким опытом в ее жизни, и сейчас исполнительница вспоминает его с благодарностью.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

"Очень яркий и честный", – охарактеризовала проект Градива. Она отметила, что доказательством этому являются эмоции коллег. Из-за разногласий в эфире случались крайне агрессивные сцены. Однажды и сама Саша стала участницей одной из таких. Удивительно, но ее главным "оппонентом" был Сергей Лазарев, который считается одним из самых спокойных и неконфликтных артистов отечественной эстрады.

Все дело было в том, что на шоу выступила девушка с отличным голосом. Тогда 99 человек встали, а певица осталась на месте. Она чувствовала себя одинокой и лишней. "Это был шквал негодования в мой адрес", – вспомнила Саша, подчеркнув, что еще долго потом ощущала на себе косые взгляды других членов жюри.

Особенно отличился Сергей Лазарев. Как рассказала певица, исполнитель "вскочил и просто орал". Он пытался донести до коллеги, что у вокалистки было все идеально, а она просто придирается. Однако Градива стояла на своем, объясняя, что ей не по душе выступившая артистка, и она имеет на это право.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 09:33 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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