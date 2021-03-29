Собчак напророчила смерть детищу Маслякова

Ксения Собчак взяла интервью у юмориста Владимира Маркони. В беседе журналистка обозначила свою позицию относительно КВН.

По мнению теледивы, формат программы уже устарел. Она отметила, что в 2021 году КВН – это уже не актуально. Артистка напророчила скорую смерть детищу Александра Маслякова, так как выпуски больше не отражают происходящее в стране.

"КВН вообще умрет", – уверена Ксения Собчак. По мнению телеведущей, редакторы программы работают так же, как Главлит в Советском Союзе – вымарывают все провокационное.

Ведущий шоу Comment Out не согласился с высказыванием супруги Константина Богомолова. Владимир Макрони считает, что шоу все еще не теряет актуальности в современном мире. По мнению гостя Ксении Собчак, не обязательно, чтобы каждое высказывание в рамках передачи било не в бровь, а в глаз.

Стоит отметить, что журналистка не единственная, кто ожидает скорого закрытия КВН. Не так давно блогер Ида Галич отметила, что из программы перестали выходить звезды комедии, так как в свое время ее не переформатировали под современные реалии.

Напомним, ранее Ксения Собчак попала в скандал после интервью с Виктором Моховым. Журналистка сняла документальный фильм о скопинском маньяке, который несколько лет удерживал в подвале двух несовершеннолетних девушек. Общественность обвинила телеведущую в погоне за хайпом.